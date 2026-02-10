大型家具暫置點成垃圾山？ 疑省清運費棄置營業用品

高雄市 / 綜合報導

農曆年節即將到來，高雄鳳山區有里長在7日、8日申請大型家具暫置點，供民眾使用，結果現在被目擊，鳳山國中周邊馬路就像垃圾山一樣，除了大型家具，還有家用垃圾，甚至不肖業者，趁機丟棄營業用廢棄物，這也加重清潔隊員工作量，昨(9)日一天清不完，今(10)日一早還得繼續，其實像這類營業用的廢棄物，若委託民間清運公司來收的話，3.5噸的貨車，價格最貴可能落在1萬元，而5噸貨車的話，價更高，這筆錢都比一張罰單來得高，華視新聞也獨家訪問到知情的隊員趕緊帶您來看。

高雄鳳山國中外，半個車道被占據，堆起垃圾小山，小山中可見，娃娃機台、棧板、床墊、櫃體和桌椅等，但仔細看，內部還有一包包，像是家用垃圾，夾雜其中，一行人分工合作，爪子不斷夾起往車內放，另外一邊，則是有兩三名隊員幫忙分類，看到這一幕讓他們直搖頭，因為得疲於奔命，花費更多時間來回清運。

里民說：「就很混亂因為他那個都堆到外面來，那對交通也會有影響，比較沒有公德心的人會丟廚餘類垃圾，除了造成惡臭外還會有細菌。」瑞竹里長李美雲說：「很多別里的里民都拿來我們這里丟棄。」

高雄鳳山區有里長因應春節年終大掃除，在鳳山國中側門申請巨大家具暫置點，供民眾在7日和8日兩天可丟棄，有人疑似貪圖方便丟棄家用垃圾外，這幾百公尺的垃圾，竟還出現營業用器具，9日一天清不完，10日一早隊員再度回現場清運。

其實農曆年前的國家清潔週，僅供民眾丟棄家用廢棄物，如床墊、家具等等，但疑似有不肖業者，想趁機省點費用，利用這段時間，隨意棄置營業用廢棄物，因為以現在清運的費用來看，委託民間清運，3.5噸貨車3千元到1萬元不等，5噸貨車則是價更高。

高雄市環保局環境管理處長陳偉德說：「查獲棄置廢棄物者，將依違反廢棄物清理法，裁處1200元到6000元罰鍰。」儘管環保局派員追人，將對他們依法開罰，但一張罰單最高6000元，可能比付的清運費還要低，才會出現離譜亂象。

