大型家具清運更彈性 彰縣新增「以件、隨袋計價」

大型家具清運更彈性！彰化縣新增「以件、隨袋計價」 民眾過年前整理更省、更方便。圖／彰化縣政府提供





年關將近，民眾開始整理居家環境並申請清潔隊協助清運大型家具。彰化縣府環保局表示，今年清運方式與以往不同，除原本的「以車計價」外，新增「以件計價」與「隨袋計價」，提供更彈性、也更符合實際需求的選擇。大多數民眾可依家具種類、數量與清運方式挑選最合適的方案，提升便利性，費用也比過往更實惠。

環保局說明，縣內現行的《代清除處理廢棄物收費辦法》自 106 年訂定後，一直採「專車收運」方式計費，但實務上發現並非所有民眾都需要以整車清運，因此此次修法特別增列更貼近需求的計價方式。例如「以件計價」中，單人座沙發為200元、整組沙發（含茶几）1,400元，較過去整車計費更便宜，且能依家具大小與種類自行組合，使用上更彈性。

同時，針對體積較小的廢棄物亦新增「隨袋計價」方式，例如 120 公升袋裝廢棄物的清運費用為 145 元，提供民眾整理居家雜物時更便利的管道，也讓費用更具彈性與親民。

此外，辦法中也明定免收費規範。因多數公所在農曆年前會公告提供大型家具免費清運服務，本次修法特別授權各公所依需求公告相關免收費條件，讓家戶在年前整理住家時能更安心。若遇天然災害造成大量廢棄物，各公所也可於指定期間提供民眾免收費排出，降低家庭負擔。

若民眾願意自行拆解家具至適當大小，並符合沿線收運標準，也可直接交付沿線清潔隊清運，不需額外付費，讓家具處理方式更為簡易。

至於民眾反映的費用調漲部分，環保局說明，此次調整僅限於少數需申請「專車清運」的大型家具或事業廢棄物。因應近年人力成本提高及物價變動，並參考各縣市及民間清運費用後，適度調整專案申請費用，以反映實際作業成本。

環保局強調，縣府與各公所一直以提供貼心、便利的清運服務為原則，多數民眾可透過新增的彈性方式選擇合適方案，不僅更便利，也更節省費用。呼籲鄉親可依自身需求使用相關服務，共同維護居家與環境整潔。

