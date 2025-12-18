大型尾牙！ 王品「5萬抽15人」 營業額喊200億

台灣大型企業年末尾牙季節正式展開，王品集團率先登場，在南港展覽館一館舉辦近千桌的盛大尾牙，邀請理想混蛋、味全龍啦啦隊和動力火車等知名藝人表演。王品集團董事長陳正輝宣布明年營業額目標上看200億元，並計畫兩岸合計新增至少50家門市。科技大廠尾牙接力上陣，佳世達邀請林宥嘉、華碩則邀A-Lin獻唱。餐飲業者反映尾牙接單量爆滿，新天地接單破萬桌，其中科技大廠占比高達六成，顯示企業獲利良好，願意透過豐盛尾牙回饋員工。

王品集團尾牙。（圖／TVBS）

廣告 廣告

王品集團包下南港展覽館一館兩個樓層舉辦尾牙，開設近千桌宴席，現場氣氛熱烈。集團準備了3000個獎項，最大獎5萬元共抽出15人，還提供員工旅遊補助1萬9000元，目的地包括泰國、越南、印尼、日本和埃及。現場邀請多組知名藝人表演，味全龍啦啦隊小龍女帶來性感熱舞，李多慧臉上表情迷人；樂團理想混蛋一開口演唱，台下員工彷彿參加演唱會，紛紛舉高手機錄影；動力火車也帶來精彩表演，讓現場氣氛達到高潮。

王品集團尾牙。（圖／TVBS）

王品集團董事長陳正輝表示，預計明年營業額將突破200億元，成長幅度約3-5%，計畫至少新開30家以上門市。整體而言，王品集團展望兩岸將合計新增至少50家門市，集團總店數將達到500家。

科技大廠的尾牙活動也陸續展開。廣達將於1月15日舉辦，邀請蕭敬騰擔任表演嘉賓；華碩則在1月16日登場，邀請動力火車與A-Lin獻唱；佳世達邀請林宥嘉與高爾宣表演；仁寶則在1月22日舉行，邀請告五人和蕭煌奇演出。

餐飲集團反映尾牙接單量爆滿。新天地接單超過萬桌，其中科技大廠占六成，桌價在1.2萬至1.4萬元間。漢來美食透露，高雄地區以電子、房仲業為主，百桌以上活動占比達三成；台北則多為金融業，百桌以上活動約占8%。雲品國際接單也超過7000桌，其中三成桌價超過1.5萬元，成長15-20%，估計2026年初大型外燴、尾牙及春酒將成長10%，總桌數突破萬桌。

金融、科技、半導體產業的尾牙訂單桌數明顯成長，甚至連農曆春節前的晚宴幾乎都已滿檔，顯示企業獲利良好，願意透過豐盛的尾牙活動和大獎回饋員工。

更多 TVBS 報導

員工曝年終「6個月+普發2萬」 振興醫院：尚未決定

北市1醫院年終6個月＋2萬現金！護理師加碼曬甜點 全網一看好羨慕

動力火車唱壓軸！上台前自爆「聲音啞掉」內幕曝 揭超夯尾牙行情

影音／辛龍痛失劉真消失5年 現身尾牙場深情演唱自創曲

