大型廢保麗龍再創作 變身童話公仔

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環保局美學班將廢棄資源轉化為兼具藝術與環保教育意義的創作作品。(環保局提供)

（另開新視窗）

記者林怡孜∕台南報導

走進藏金閣二館、六甲落羽松園區或月津港燈節會場，不少民眾會被一座座色彩鮮豔、造型逗趣的大型公仔吸引目光。這些充滿童趣與創意的作品，其實來自於回收材料再利用。為持續推動資源循環與環境美學，台南市環保局即日起公開募集大型工程用保麗龍，希望將原本可能被丟棄的材料，轉化為兼具藝術價值與環保意義的創作。

環保局表示，環保局美學班多年來致力於資源再生創作，善用回收紙材、保麗龍及各類廢棄物作為素材，經過設計、切割、塑形、彩繪等程序，打造出許多深受民眾喜愛的動物、童話角色及大型裝置藝術。這些作品不僅成為活動場域中的亮點，也讓民眾看見回收物再利用的無限可能。

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環保局長許仁澤指出，大型保麗龍因體積大、可塑性高，非常適合作為立體藝術創作的基底。過去許多深受歡迎的公仔作品，便是利用這類材料加工製作而成。透過創作者的巧思與技術，原本的廢棄物搖身一變，成為具有觀賞價值與教育功能的藝術作品。此次募集的保麗龍主要為建築、裝潢工程使用的大型保麗龍板材，而非一般家庭常見的電器包裝保麗龍。只要保麗龍結構完整、表面平整，長寬達九十公分以上、厚度超過十公分，皆有機會成為未來創作的重要素材。

環保局也提醒，一般家戶產生的保麗龍仍屬公告應回收項目，回收前應落實「清、撕、裝」原則。