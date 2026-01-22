大型建物設光電板 擬8月上路

春節連假將至，民眾返鄉團圓、出門旅遊或在家整理藥品之際，用藥及藥品丟棄需求也隨之增加。衛生福利部食品藥物管理署提醒，如有藥品丟棄需求，請謹記下列重點！ 藥品怎麼丟棄處理？ 1、特殊藥品（如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品）：應送回醫療機構或藥局進行回收處理。2、一般藥品：可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理，如果是藥水，切勿直接倒入馬桶或水槽中，應依下列步驟進行處理：．放：將吸水物質，如砂土、咖啡渣、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中。．倒：將藥水倒入袋中後確實密封。．丟：將夾鏈袋或塑膠袋密封後，丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。 食藥署提醒，維護自身健康，除應正確使用藥品外，也須培養良好的生活習慣，日常保持飲食均衡、作息規律，避免暴飲暴食及熬夜；同時，落實正確用藥及妥善處理廢棄藥品，亦是守護個人健康與公共安全的重要關鍵。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·棉被、枕頭、娃娃怎麼丟？環保局公布正解 網傻眼：完全不知道 ·吞藥總是卡喉嚨？各劑型「正確姿勢」曝 膠囊要低頭才對

常春月刊 ・ 18 小時前 ・ 1 則留言