大型建物設光電板 擬8月上路
經濟部次長賴建信22日表示，在新的一年會加速多元綠能新制推動，首季完成公告風電3.3選商規則，下半年完成3.6GW遴選；並擴大家戶屋頂光電，今年新增200MW，公有屋頂及農畜舍則會新增100MW，大型新建物強制屋頂光電預計8月1日上路。他並預告，今年就會啟動浮動風機示範計畫布局，預估數量達約180～540MW。
在財務金融支持方面，經濟部與財金部會合作擴大國家融資保證額度至1560億元。賴建信在總統府「國家氣候變遷對策委員會」第六次會議，針對「能源及製造部門減碳行動報告」二次能源轉型表示，今年新制會重體系優化、法規調適、財務金融支持與多元綠能新制推動。
他說，經濟部不會放棄任何能源選項，會擴大社會溝通與跨部門合作，今年離岸風電海域圖資套疊分析可設置最大範圍，預計Q1完成評估；與內政部合作加強老舊建築（含社區）節能，推動超大型建物設置屋頂型太陽光電，新能源技術也會啟動浮動式風機示範計畫，預計開發180MW到540MW。
在多元綠能新制推動方面，他說，離岸風電2026年第一季就會公告3.3期選商規則，力拚下半年要完成3.6GW遴選。光電部分要擴大家戶屋頂光電，預估2026年可增200MW、公有屋頂與農漁畜舍屋頂要100MW；1,000平方公尺以上大型新建物強制設屋頂光電，將自今年8月1日起實施。至於地熱，將辦理招商推動區說明會，位於臺東縣霧鹿、延平地區，民間投資金額初估17億元，預估裝置容量7MW，預計2026年Q2公布遴選辦法。至於小水力在2026年新增2MW裝置容量。
法規調適部分，將修正《能源管理法》子法，1月起納管資料中心能效（PUE），啟動審查；Q2全面啟動能源大用戶導入專業團隊全面節能診斷；上半年完成定置型燃料電池標準公告。
財務金融支持方面，賴建信說，經濟部與財金部會合作擴大國家融資保證額度至1,560億元，支持綠電發展；表後儲能預計編列15億元，目標建置300MWh，2月受理擴大定置型燃料電池補助編列2.34億元，目標量3.355MW，今年起並續推節能家電補助68億元。
