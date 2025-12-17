大型建設推進 大馬檳城吸引國際住戶

馬來西亞檳城，被旅遊媒體評選為「亞洲十大必吃街頭美食城市」，隨著機場擴建與輕軌建設推進，生活機能更加完善，成為年輕族群與新世代家庭移居的新選項。

國際局勢多變，不少台灣家庭開始思考海外生活的可能性。

民眾張先生：「大概在裴洛西訪台那個時候，那因為我有兩個小孩子，就想說是不是應該考慮有一個備案，就選擇了檳城，捷運都會經過那邊，那未來的百貨公司，甚至高爾夫球場就在對面。」

城市發展、交通建設與生活機能，成為台灣家庭評估的重要指標，而能否真正「住得久、住得好」，成為關鍵。

民眾宋先生：「那他們所蓋的房子所做的建案，讓我覺得它是一個，以人為本的一個出發的地方。」

房地產集團二代負責人拿督許祥人：「這也是我們，推動檳城國際商業城PICC的初衷，打造一座能讓國際住戶，真正能落地生根的理想家園。」

台灣往返檳城直飛航班，加上語言與文化相通的優勢，讓馬來西亞-檳城不只是一座觀光城市。

民眾宋先生：「有很多的國際學校在檳城，所以讓我對於孩子的教育有多種的選擇，檳城是個讓我覺得可以長期居住的地方。」

房地產集團二代負責人拿督許祥人：「PICC結合住宅商業醫療教育與交通，不僅是一個地標更是一個象徵，代表檳城邁向國際的願景。」

隨著大型建設與智慧城市藍圖持續推進，檳城以更完整的生活樣貌，吸引國際住戶。

