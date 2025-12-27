大型活動散場高風險 青埔消防攜手桃捷實施危安演練

大型活動散場、人潮瞬間湧入車站，若突發火災又伴隨治安事件，該如何在最短時間內穩住現場、救人滅災？桃園市政府消防局第二大隊青埔消防分隊於今(27)日凌晨，攜手桃園捷運公司，在A19桃園體育園區站辦理「114年度危安事件強化演練」，以最貼近實際的複合式災害情境，全面檢視公共運輸場站的應變能力。

本次演練模擬大型活動結束後，車站瞬間湧現大量旅客，歹徒於車站地面層縱火製造濃煙，現場頓時陷入混亂，人群驚慌逃生，甚至發生踩踏與旅客受傷情形，同時衍生持械攻擊等治安事件，考驗各單位在高壓環境下的即時反應。

桃園市政府消防局第二大隊青埔消防分隊攜手桃捷公司，在A19桃園體育園區站辦理「114年度危安事件強化演練」。圖：讀者提供

事故發生後，桃園捷運公司第一時間啟動通報與應變機制，迅速引導旅客疏散並進行初期滅火；青埔消防分隊接獲通報後，立即出動消防車及救護車趕赴現場，消防人員迅速完成火勢確認、傷患救護及安全管制，並與捷運警察、站務及保全人員密切配合，確保救援行動流暢無礙。

在火勢撲滅、傷患完成後送後，消防人員進一步針對車站空間進行全面安全巡查，排除殘留火源與潛在危害，同時檢視大量人潮疏散動線與跨單位聯繫效率，實際驗證在高人流、高風險場域中，如何迅速穩定局勢、降低傷亡風險。

青埔消防分隊長楊超鈞表示，此次演練以「最壞情境」為設想，結合火災、治安事件與大量人潮疏散等複合型災害，讓第一線人員在接近真實的壓力下進行實兵演練，強化通報、指揮與救援流程，也確保事故發生時，各單位能即時銜接、各司其職。

桃園市政府消防局第二大隊青埔消防分隊攜手桃捷公司，在A19桃園體育園區站辦理「114年度危安事件強化演練」。圖：讀者提供

第二大隊大隊長簡慈彥指出，隨著大型活動與人流密集場域不斷增加，捷運等公共運輸場站已成為防救災的重要關鍵。未來將持續透過情境式、實務化演練，提升跨機關協同應變能力，為市民打造更安全、安心的公共運輸環境。

