大型災害廢棄物暫置場防災指引 明年2月發布

今年7月「丹娜絲」颱風肆虐，吹出大量廢棄物，日前台南烏樹林廢棄物暫置場發生火災，燒出安全與污染疑慮。環境部長彭啓明今天(15日)表示，環境部參考日本的做法，將於明年2月底發布「大型災害廢棄物暫置場防災安全指引」，規範廢棄物分區堆放及進出場管理原則，之後也將訂定火災預防與應變的緊急措施。

立法院衛環委員會15日安排環境部長彭啓明與經濟部、內政部國土管理署等相關單位專題報告「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」。

廣告 廣告

彭啓明指出，統計至今年11月底，全台露天裸露垃圾山已由53座減少至33座，裸露垃圾量則從84萬噸下降至60.8萬噸，其中7成集中於新竹縣、台南市及南投縣；原訂今年底減少至41萬噸，但今年新增大量風災垃圾及廚餘，排擠既有處理量能，加上相關覆土或打包工程招標案尚在發包或執行中，因此進度落後近20萬噸，環境部將持續補助地方覆土掩埋及打包，加速解決垃圾堆置問題，目標仍是明年底消除全台所有垃圾山。

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場堆放大量風災過後的混合廢棄物，日前發生大火、悶燒13天火勢才被完全撲滅，嚴重影響周遭居民安全並造成空污。

彭啓明表示，過去台灣對於大型災害後的垃圾就是「盡量堆」，各縣市也沒有規劃暫置場地，環境部參考日本的經驗、並經專家討論後，制定「大型災害廢棄物暫置場防災安全指引」，包含制定消防安全管理原則，將規範廢棄物分區堆放及進出場管理原則，提供地方依循，目前已有初步具體內容，預計明年2月底對外發布。他說：『(原音)預計我們2月底就會對外來發布，然後也會找大家來提供更多的意見，因為這個也需要地方政府來支持，因為過去的這個用地來說的話，可能都要蓋大樓、蓋新的建設，沒有人要蓋這個暫置的用地，所以這個部分我們會來處理。』

彭啓明表示，環境部與消防署將於明年4、5月召開研討會，討論天然災害垃圾暫置場火災預防及搶救，共同研討事前預防及事故發生時可行的有效應變措施，降低類似事故再發生的風險。

此外，針對營建廢棄物及剩餘土石方非法棄置案頻傳，彭啓明指出，環境部協調相關部會與地方政府提出四大對策，包括拓增去化量能，在大型開發工程、填海造陸計畫中納入餘土作為填築材料；統一管理強度，明年起實施GPS追蹤與電子聯單機制；建置全國性智慧圍籬系統，強化廢棄物流向管理；並推動相關修法作業。(編輯：陳文蔚)