大型無人機技術新突破！大陸「九天無人機」成功完成首飛任務

大陸大型無人機「九天無人機」成功完成首飛任務，象徵大陸無人機技術出現新突破。

新華社報導，有「空中無人機航母」之稱的「九天無人機」，已經在陝西蒲城，完成首次飛行任務。這次「九天無人機」首飛成功，象徵大陸「大型無人機技術」，實現了新突破。（葉柏毅報導）

報導說，「九天無人機」的機長16.35公尺，翼展25公尺，最大起飛重量16噸，載重能力達6000公斤，飛行時間可達12小時、轉場航程7000公里。「九天無人機」作為大陸自主創新的大型通用無人機平台，採用「通用平台」加「模組化任務載荷」設計理念，靠著大陸的自主整合技術創新，具備「大載重」、「高升限」、「寬速域」，以及「短起降」等核心優勢。

報導也指出，「九天無人機」除了能承擔偏遠山區及海島的重型物資運輸，與精準物流投送之外，也能在應急救援中，協助快速恢復通訊、投送救災裝備，並提供地理測繪、災情評估、礦產普查等服務。

而據大陸央視報導，「九天無人機」的掛載能力也相當引人矚目，九天無人機有8個外掛點，既可以掛載1000公斤級的導引炸彈，也可以掛載空對空飛彈、空對地飛彈、反艦飛彈和巡弋彈藥。