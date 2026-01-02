大型貨車事故易釀傷亡 屏東1/5起啟動違規取締專案

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局自1月5日起將全面啟動「大型貨車違規取締專案」，縣警局長甘炎民表示，大型貨車一旦事故往往造成人員傷亡，為了把風險攔在憾事之前，警方加強取締讓危險駕駛降到最低。

縣警局指出，大型貨車車體龐大、煞車距離長、視野死角多，一旦在尖峰車流、雨天視線不佳或夜間疲勞時段發生事故，往往造成更嚴重的死傷與交通衝擊。警方彙整近年轄內大型車事故態樣，發現多與超速、未依規定車道行駛、闖紅燈，以及疲勞、分心等危險駕駛因素交織有關，因此這次專案結合巡邏、定點攔查與科技執法，鎖定事故熱點及大型車行駛密集路段(如工業與物流路廊、國道交流道連絡道、主要省道等)，重點取締超速、闖紅燈、酒駕、無照駕駛、危險駕駛、未依規定行駛車道及其他足以危害公共安全之違規；並運用路口科技設備與車牌辨識等輔助取締，提升執法精準度。

縣警局長甘炎民提醒大型貨車駕駛人，出車前確認煞車、胎壓、燈光與裝載固定；行車時保持安全車距、提早預告轉向、轉彎放慢並注意內輪差，避免疲勞駕駛與分心使用手機，行駛「慢一點、看遠一點、讓多一點」，而一般用路人務必遠離大型車死角，切勿併行、鑽行或緊貼車頭車尾，才能自我保護。

