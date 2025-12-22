大型走私案！百萬包私菸闖關高雄興達港 金額破億元

張明富、陳佑男、夏天文船長等3人，今年8月間駕駛漁船前往公海及我國領海外海，接駁私菸。 圖：橋頭地檢署提供

[Newtalk新聞] 橋頭地檢署近日破獲一起大型的海上私菸走私案件，不法集團利用多艘漁船於公海及我國領海外海接駁私菸。檢方已於16日依違反《菸酒管理法》起訴船長張明富等5人，並向法院聲請沒收扣案私菸。該起走私規模高達新台幣1億元。

橋頭地檢署表示，日前接獲情資，指有不法集團企圖以漁船自外海走私大量私菸來台，檢察長張春暉隨即指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣指揮偵辦，會同海巡署、警方及相關單位組成專案小組展開追查。經查發現，涉案人張明富、陳佑男、夏天文船長等3人，於今年8月間分別駕駛漁船前往公海及我國領海外海，接駁未經主管機關許可輸入的私菸；另由一名賴姓男子負責指揮調度接應車輛，並指示林姓女司機駕駛貨車至港區載運私菸，組織內部分工明確。

廣告 廣告

專案小組掌握走私動向後，發現3艘漁船於8月27日陸續駛入高雄市茄萣區興達漁港停靠卸貨，持搜索票登船搜索，並出動緝毒犬進入船艙密室查緝，當場查獲3艘漁船及1輛貨車。現場共扣得未申報進口私菸101萬2150包，其中包含紙菸81萬7130包、加熱菸19萬5020包，市價約新台幣1億元。檢方指出，張明富等5人涉犯《菸酒管理法》第45條第2項輸入私菸罪嫌，依法提起公訴，並就扣案私菸向法院聲請宣告沒收。

橋頭地檢署呼籲，私菸未經檢驗、來源不明，製造品質及成分均無法保障，恐對健康造成嚴重危害，民眾切勿貪圖便宜購買來路不明菸品。檢方也強調，未來將持續結合海巡及警政單位，強力掃蕩私菸走私行為，以維護國人健康與社會秩序。









查看原文

更多Newtalk新聞報導

知名網購醃漬食品標示出包！北市抽驗20%違規遭下架

余家昶攔阻張文喪命！8旬母以他為榮 盼能入忠烈祠