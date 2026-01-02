大型車事故頻傳 屏縣1月5日專案取締
屏東市博愛路與廣東路口，2日下午發生一件死亡車禍，一輛大貨車沿博愛路南往北行駛，右轉進入廣東路時，與同向電動二輪車女騎士發生碰撞，女騎士倒地後不幸被輾壓，卡在底盤下，當場死亡，貨車駕駛酒測值為0。警方已擴大調閱周遭監視器畫面，以釐清事故發生原因及責任歸屬。
由於近來大型車輛事故頻傳，屏東縣警局宣布，5日起全面啟動「大型貨車違規取締專案」，針對超速、闖紅燈、酒駕、無照駕駛、危險駕駛、未依規定行駛車道等行為加強取締。警方指出，彙整近年轄內大型車事故態樣，發現多與超速、未依規定車道行駛、闖紅燈，以及疲勞、分心等危險駕駛因素有關，因此，將針對這些高風險違規行為加強取締，並運用路口科技設備與車牌辨識等輔助，提升執法精準度。
警察局表示，專案結合巡邏、定點攔查與科技執法，鎖定事故熱點及大型車行駛密集路段，如工業與物流路廊、國道交流道連絡道、主要省道等，依時段滾動調整警力，提高見警率與即時介入能力。
另外，為宣導交通安全「慢」字訣，六堆客家文化園區特別訂製印有「慢」字的安全帽內襯，內埔鄉公所也訂製印有「慢」字的小包面紙，由內埔警分局分送給學生們，讓學生在戴上安全帽之前，能再看一眼「慢」字，提醒騎車不要太快。
內埔警分局表示，轄內有屏東科技大學與美和科技大學2所大專院校，大一新生剛考取駕照不久，騎車技術不熟練，道安規則也不太清楚，加上初到校園，對於道路交通狀況不熟悉，因此常發生車禍。
警方指出，車速超過50公里時，致死率會大幅增加，內埔是客家鄉，客家話的「慢」讀作「MAN」（羅馬拼音），寓意「騎車慢，才能看見你的帥」，小心慢行才是平安回家的路。
