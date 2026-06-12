大型車交通違規 已開出201罰單

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第一分局結合交警大隊執行大型車專案勤務，現場架設活動地磅，針對疑似超載車輛進行即時過磅稽查。(民眾提供)

（另開新視窗）

記者林怡孜∕台南報導

根據統計，今年一月至今，南市第一分局已針對大型車交通違規行為開出二百零一件罰單，其中以違規停車九十三件最多，其次為未申請路權四十五件、超載卅四件、轉彎未依規定十一件、闖紅燈十件、不遵守標誌標線五件，以及裝載整體物違規三件，顯示大型車違規問題仍不容忽視。

為防制大型車交通事故及超載釀災，台南市警察局第一分局近日結合交通警察大隊，於轄內大型車輛往來頻繁路段執行大型車專案取締勤務，並出動「活動地磅」進行機動稽查，針對疑似超載車輛攔檢過磅，以強化道路安全管理，降低大型車事故風險。

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警方表示，大型貨車、砂石車因車體龐大、載重高，駕駛視野容易出現死角，且轉彎時內輪差範圍較大，一旦發生交通事故，往往造成嚴重傷亡。尤其車輛若有超載情形，不僅增加煞車距離，更可能導致轉彎失衡或失控翻覆，對用路人安全形成威脅。

一分局指出，東區部分道路為市區與主要幹道的重要聯絡路線，大型車輛通行頻繁，因此特別規劃專案勤務，運用可攜式活動地磅進行現場稽查，透過即時檢測車輛載重情況，防堵超載車輛上路，提升交通執法效能。除加強路檢取締外，警方也同步深入轄內大型車運輸業者進行交通安全宣導，提醒業者落實車輛管理及駕駛教育訓練，並分析大型車常見肇事原因，期盼從源頭降低事故發生機率。