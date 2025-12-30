大型車視野死角、內輪差成隱形殺手！龜山警深入企業加強用路觀念
桃園市龜山警分局昨（29）日上午前往四維精密有限公司及嘉里大榮物流公司，針對通勤族及大型車駕駛進行交通安全宣導，強化企業員工及大型車職業駕駛的交通安全意識，共同守護上下班用路安全。
此次宣導內容結合企業員工通勤特性與大型車行駛風險，重點涵蓋「大型車內輪差、視野死角、路權觀念、防衛駕駛及機車安全騎乘技巧」等主題，透過實際案例說明與情境講解方式，提醒同仁留意常見交通事故態樣，建立正確用路觀念；嘉里大榮物流公司相當重視此次宣導，特別指派總公司風險管理室總監吳文貴全程參與，也叮嚀同仁務必遵守交通規則。
龜山分局表示，通勤尖峰時段車流量大，加上大型車轉彎及進出廠區頻繁，稍有不慎即可能發生事故，期盼透過走入企業的宣導方式，讓交通安全知識融入日常生活與工作環境中，降低事故發生風險。
龜山分局長張鶴瓊則呼籲，「行車多一分注意，安全多一分保障」，無論是通勤族或大型車駕駛，皆應遵守交通規則、彼此尊重，共同營造安全、友善的交通環境。
