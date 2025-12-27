大型車起火爆炸！日本群馬數車連環追撞 多人送醫
（國際中心／綜合報導）日本群馬縣26日晚間傳出嚴重交通事故。日媒NHK等報導指出，事發地點在群馬縣水上町的關越自動車道下行線，至少15輛車發生連環追撞，包含多輛轎車與大型卡車，其中一輛卡車起火燃燒，現場一度冒出大量濃煙。
群馬縣警方高速隊表示，截至晚間9時，數名傷者已送醫治療，均意識清醒，無人陷入重症。消防人員則持續在場滅火，避免火勢擴大。
事故畫面也在社群平台流傳。有民眾在X分享，原本預計隔天安排滑雪行程，卻在路上遇到這起連環追撞。影片中可見車輛撞成一團，火勢不時伴隨爆炸聲響，其他駕駛只能在一旁等待救援與後續處置。
