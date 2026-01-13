大型車「違規零容忍」中和警加強取締與宣導雙管齊下護用路人

【警政時報 戴昱弘／新北報導】為強化交通秩序、降低大型車輛事故風險，中和分局針對大型車輛易違規時段及重點路段持續加強取締作為，全面檢視是否有超載、滲漏飛散、超速及其他交通違規情形，以確保道路安全。

攔查現場(圖／記者戴昱弘 翻攝）

經統計，114 年度中和分局共取締大型車輛交通違規 4,432 件，其中包含超載 60 件、滲漏飛散 9 件、號牌污穢 1,803 件、超速 47 件、闖紅燈 46 件、無照駕車 4 件、違反管制規定 912 件、爭道行駛 23 件及其他交通違規 1,527 件；依《道路交通管理處罰條例》最高罰鍰計算，裁處金額累計高達 新臺幣 100 餘萬元，展現警方維護交通秩序的決心。

為進一步遏止大型車輛超載等高風險違規行為，中和分局靈活運用高機動性的「活動式地磅」，於大型車輛頻繁通行路段進行機動盤查。警方規劃於 115 年 1 月 13 日上午 9 時至 12 時，在**環河西路三段與永和路口（單行道往橋和路方向）**執行大型車輛專案稽查勤務。該路段道路筆直，為砂石車往返中永和及板橋地區的重要幹道，警方將針對行經車輛逐一攔查，確認是否有超載及其他違規情形。

此外，中和分局也同步深入轄內工業區及工廠、店家，加強宣導最新交通法令與常見事故肇因，透過「執法結合宣導」的方式，強化駕駛人交通安全觀念與守法意識，期能從源頭防制交通事故發生，全面守護市民行的安全。

