大型醫院進駐社區 張富凱：讓醫療與生活取得平衡

位於基隆市信義區、鄰近市中心且為部立基隆醫院所在地的仁壽里，里長張富凱強調，大型醫院進駐社區，同時也可能增加周遭交通壓力、環境負荷及精神醫療服務相關的治安管理需求，任內三年來持續讓醫療便利性與社區生活品質間取得平衡。

仁壽里長張富凱上任三年來，持續與市府與相關單位密切聯繫，希望讓居民生活品質能逐步改善。

針對仁壽里內包括交通、醫療治安環境衛生等各類複雜的機能條件，張富凱里長提出個人改善辦法，在交通動線調整方面，面對醫院周邊車流量大、停車需求高的問題，里內推動增設停車場及機車停車格，並開放部分騎樓停車以紓解路邊壓力。此外，也與信義派出所合作規劃動線分流，增設標誌並加強尖峰時段交通管制，讓醫院門前的壅塞情況明顯改善。

為改善社區環境整潔，仁壽里安排職工與志工每日三個時段巡查、打掃里內環境，並定期辦理「清淨家園」企業合作活動。此外，環保局也增加稽查密度，有效降低亂丟垃圾與環境髒亂問題，讓社區整體面貌更加整潔。

張富凱認為，治安與安全應請當地派出所支援加強，減輕居民疑慮，因為考量醫院周邊常有街友或精神疾病患者出入，里內新增三十支監視器，並與信義派出所共同加強巡邏，提升治安能量。同時，也請社會處及衛生所提供更完善的輔導與安置措施，協助需要幫助的民眾，減少居民不安與恐慌。

張富凱表示，面對醫院帶來的便利與負擔，仁壽里正在努力尋求平衡。透過持續的跨單位合作與社區參與，預期社區將朝向更安全、整潔、宜居的方向發展，打造醫院與居民互利共存的友善生活圈。