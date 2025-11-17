大型鐵架散落國道8車輾過全傷 安全氣囊爆開、BMW受損畫面曝光

有異物深夜掉落國道，導致含BMW在內的8車閃避不及撞上。（圖／翻攝畫面）

國道1號南向46.4公里處桃園路段16日深夜發生異物掉落事故，有大型鐵架散落在內側車道，行經的8輛車子閃避不及，全都撞上受損，當中還包含一台BMW名車，更有車子的安全氣囊都爆開，讓車主直喊「太衰」，國道警方發現鐵架疑似小貨車後面蓬架，正調閱監視器以釐清掉落物車輛。

根據現場畫面，鐵架和木頭板子散落在國道內側車道上，由於正當深夜、天色昏暗，有8車閃避不及而撞上，導致車輛嚴重受損，國道警方接獲報案後連忙前往處理。

警方發現部分受害車輛是底盤刮傷、零件掉落，還有車子的安全氣囊都爆開，當中更包含一台要價不斐的BMW，所幸整起事故未造成人員傷亡，而警方懷疑義務是小貨車後方蓬架，正調閱監視器以追查釀禍車輛。

國道警方指出，小貨車掉落蓬架行為可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

國道警方提醒，因為掉落物品往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，國道公路警察局將持續加強取締下列項目一、裝載貨物超過規定。(含長度、寬度、高度及重量)二、裝載貨物不穩妥及機件脫落：(一) 所載貨物滲漏、飛散。(二) 載運人客、貨物不穩妥。(三) 裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮。(四) 車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落。三、 輪胎胎紋深度不符合規定。

警方懷疑掉落是小貨車的蓬架，正調閱監視器以釐清釀禍車輛。（圖／翻攝畫面）

