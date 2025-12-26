大型LED看板選址投票 28日截止

基隆規劃設置一座具備國際視野的大型ＬＥＤ數位看板，港周邊為選項之一。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

基隆港歲末郵輪客將破九十八萬人次，占全國郵輪客數百分之八十六。為迎接國際旅客，市府規劃設置一座具備國際視野的大型ＬＥＤ數位看板，並委外進行快閃選址大調查，填問券還可以抽超商禮券，地點包括港區周邊、廟口∕崁仔頂、文化中心等，二十八日截止，二十九日公告得獎名單。

基隆港穩坐北台灣最重要的郵輪母港，成為世界認識台灣的第一站。為迎接國際觀光客到來，市府規劃設置一座大型ＬＥＤ數位看板作為城市新亮點，二十二日到二十八日舉辦選址意向調查，由市民投票決定城市焦點，參與投票填問卷還可以抽二百元禮券。

基隆規劃設置一座具備國際視野的「大型LED數位看板」，落址地點大調查，港周邊為選項之一，投票日只剩一天。(記者王慕慈攝)

問卷提供選項包括文化中心，優勢是位於港口、市區與廟口交通樞紐，視覺覆蓋率最高；基隆港區周邊位於國門第一線，擁有海景第一排視野；廟口∕崁仔頂人潮眾多，能創造傳統與科技交織的特色，但也有留言提出虎仔山。同時，也附帶調查，如果這座大型ＬＥＤ數位看板建置完成，最希望在上面看到什麼內容？活動時間二十八日截止，二十九日公告得主。

根據基隆港務分公司最新統計，去年基隆港交出超強成績單，有三百三十一艘次國際郵輪、七十八點七萬旅客人次；其中，外籍旅客更突破二十六點六萬人次，創下歷史新高。今年截至十二月十九日有九十五點二萬郵輪客次，全年上看九十八萬，占全國的八成六。