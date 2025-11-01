中央社

大埃及博物館大殿廳內 拉美西斯二世雕像 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

大埃及博物館大殿廳內中央設立一座氣勢磅礡的鎮館之寶：拉美西斯二世（Ramses II）雕像，重達83公噸，已有3200年歷史，原先放置在開羅市中心拉美西斯火車站廣場。

中央社記者施婉清開羅攝 114年11月1日

