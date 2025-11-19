大埃及博物館開幕！圖坦卡門陵墓珍寶首度完整曝光

全球矚目的大埃及博物館正式開幕！這座斥資12億美元，占地近50萬平方公尺的文化殿堂，收藏超過10萬件古文物，其中包括百年前出土、首次完整曝光的圖坦卡門陵墓珍寶。TVBS新聞合作夥伴-美國ABC新聞團隊搶先進入，帶您一窺這座世界級博物館的珍藏。

開羅近郊，2025年最重磅的文化盛事炸裂登場！歷時近20年、耗資12億美元興建的「大埃及博物館」正式開幕，超過10萬件古埃及珍寶一次解禁，瞬間引爆全球目光。

ABC新聞成為全球第一批踏入這座「現代古代神廟」的媒體」。占地近50萬平方公尺的巨型博物館，以12大主題展廳震撼布局，而最大焦點毫無懸念，正是圖坦卡門國王陵墓全套陪葬品，超過5,600件珍寶首次同場亮相，包括那張舉世聞名的純金葬禮面具！

「這可能是人類史上最重要的一件文物。」ABC記者James Longman難掩激動地說，「未來幾年，將有數百萬人專程飛來，只為親眼看它一眼。」

103年前，一個12歲埃及男孩在沙中踩到隱藏階梯，意外揭開圖坦卡門陵墓的神秘面紗。如今，所有隨他長眠的珍寶，以最先進的燈光與陳列方式重現：一層層純金套棺閃耀如新，彷彿法老隨時會甦醒。

「我差點腿軟！」James Longman指著最內層那具2,488克純金內棺驚呼，「它保存得太完美了，3,300年過去，連一道刮痕都沒有！」美國遊客也興奮的說：「我們在美國把400年前的東西就叫古董，這裡隨便一件都是3,500到4,000年！」

另一大亮點是4,600年歷史的「胡夫太陽船」修復後首度展出。這艘長43公尺的雪松木巨船，當年被法老胡夫埋在金字塔旁，只為載他前往來世，如今在恆溫恆濕的玻璃穹頂下，靜靜訴說永生信仰。

有人算過：如果每件展品看1分鐘，得連續看70天不睡覺才能看完！如此驚人寶藏，保安當然升級到「國家級」。

館長戈內姆自信回應記者提問：「比羅浮宮還嚴！我們用了全球最高等級的保全系統。」更振奮人心的是，大埃及博物館直接創造500個永久職缺、帶動1,500個相關產業工作。埃及政府目標每年衝刺800萬遊客，讓這座新地標成為全球遊客喜愛的地點！

