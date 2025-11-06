大埃及博物館Grand Egyptian Museum正式開幕，躍身埃及文化新地標

歷經超過二十年籌備與建造，位於埃及吉薩高原的「大埃及博物館」（ Grand Egyptian Museum, GEM ）日前終於正式揭幕，標誌着全球矚目的文化地標誕生。

由愛爾蘭都柏林建築事務所Heneghan Peng Architects設計的這座博物館，被譽為「全球最大、獻給單一文明的博物館」，以現代建築語彙重新詮釋古埃及輝煌的歷史。

「大埃及博物館」坐落於吉薩高原與尼羅河沖積平原之間，地勢的高低落差象徵著文明的延續與時代的過渡。距離著名的吉薩金字塔群僅兩公里，博物館位於一處能遠眺金字塔的高地上，讓訪客從進入建築的那一刻起，便與古老的世界產生視覺連結。整座建築總面積約53萬平方呎，設計重心是一條貫穿全館、六層高的中央階梯，將多個展廳、收藏空間與觀景平台串連起來。

廣告 廣告

步入宏偉大廳，聳立着擁有逾3,200年歷史、被譽為古埃及歷史上最為重要的法老之一的拉美西斯二世（Ramesses II）巨像。象徵古埃及文明的不朽。屋頂天窗巧妙引入漫射自然光，令展品在日光映照下更顯莊嚴。自中庭沿階梯緩步而上，透過落地玻璃牆可遠眺三座金字塔，壯觀景象一覽無遺。

此外，博物館的建築語彙同樣令人讚嘆。自入口延伸的龐大楔形結構精確指向金字塔群，其外牆由雪花石膏、埃及石灰石與玻璃組成的半透明三角面板構成。這些幾何立面隨光線與時間推移不斷變幻色澤，讓整棟建築在沙漠陽光下閃耀出獨特的質感，展現古老文明與當代設計之間的完美融合。

Photos: Grand Egyptian Museum

[gallery ids="121166,121164,121168,121165"]

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】