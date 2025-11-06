大埃及博物館Grand Egyptian Museum正式開幕，躍身埃及文化新地標
歷經超過二十年籌備與建造，位於埃及吉薩高原的「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum, GEM）日前終於正式揭幕，標誌着全球矚目的文化地標誕生。
由愛爾蘭都柏林建築事務所Heneghan Peng Architects設計的這座博物館，被譽為「全球最大、獻給單一文明的博物館」，以現代建築語彙重新詮釋古埃及輝煌的歷史。
「大埃及博物館」坐落於吉薩高原與尼羅河沖積平原之間，地勢的高低落差象徵著文明的延續與時代的過渡。距離著名的吉薩金字塔群僅兩公里，博物館位於一處能遠眺金字塔的高地上，讓訪客從進入建築的那一刻起，便與古老的世界產生視覺連結。整座建築總面積約53萬平方呎，設計重心是一條貫穿全館、六層高的中央階梯，將多個展廳、收藏空間與觀景平台串連起來。
步入宏偉大廳，聳立着擁有逾3,200年歷史、被譽為古埃及歷史上最為重要的法老之一的拉美西斯二世（Ramesses II）巨像。象徵古埃及文明的不朽。屋頂天窗巧妙引入漫射自然光，令展品在日光映照下更顯莊嚴。自中庭沿階梯緩步而上，透過落地玻璃牆可遠眺三座金字塔，壯觀景象一覽無遺。
此外，博物館的建築語彙同樣令人讚嘆。自入口延伸的龐大楔形結構精確指向金字塔群，其外牆由雪花石膏、埃及石灰石與玻璃組成的半透明三角面板構成。這些幾何立面隨光線與時間推移不斷變幻色澤，讓整棟建築在沙漠陽光下閃耀出獨特的質感，展現古老文明與當代設計之間的完美融合。
Photos: Grand Egyptian Museum
[gallery ids="121166,121164,121168,121165"]
想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】
其他人也在看
不斷更新／明天颱風假？「5縣市」宣布了 全台停班停課一覽
中颱鳳凰來勢洶洶，持續逼近台灣，根據中央氣象署最新觀測顯示，今（10）日14時的中心位置在北緯17.5度，東經118.7度，以每小時11公里速度，向北北西進行。氣象署預估今日17時30分發布海上颱風警報，而明日不排除發布陸警。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 10 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 1 天前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 1 天前
AI記憶體雙引擎 台股強彈218點收復月線/玉山金婚事惹外資不滿 董座祭股利保證救信心/綠電遭傳聞拖累 綠能三雄齊挫 ｜Yahoo財經掃描
美股上周五（7日）漲跌互見，市場聚焦美國政府關門危機出現轉機，參議院領袖舒默提出臨時撥款方案，有望讓聯邦資金重啟運作，激勵道瓊工業指數上漲0.16%；標普500指數小漲0.13%；那斯達克指數下跌0.21%；費城半導體指數跌1.01%。儘管AI股回檔壓抑盤勢，投資人仍關注後續非農就業報告與消費信心數據。晶片股中，微晶片科技因財測不如預期重挫逾5%，特斯拉股東會通過馬斯克鉅額薪酬案後股價下跌3.68%，台積電ADR收高近1%，相對抗跌。 亞股今（10）日普遍走揚，日股勁揚635點，漲幅1.26％，韓股強漲3.02%，港股與上證指數也同步收漲，反映美國政府暫時穩定帶來的樂觀情緒。 台股今日開高走高，最終大漲218.1點收27,869.51點，成交量放大至4,894億元，展現資金回流熱度。權值王台積電(2330)收高15元至1,475元，強勢站回月線，帶動鴻海(2317)、廣達(2382)齊揚，AI與記憶體雙主軸成為盤面焦點。南亞科(2408)、創見(2451)、群聯(8299)等記憶體族群全面亮燈漲停，點序(6485)、鈺創(5351)與宇瞻(8271)跟進攻頂，資金明顯集中電子股，帶領大盤強勢反攻。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 小時前
中職》樂天拔掉古久保健二原因疑和戰績有關 作法粗暴球團落得連滾帶爬下場
剛率領樂天桃猿奪下中華職棒36年總冠軍的樂天桃猿，昨天（9日）無預警宣布古久保健二將卸下總教練職務，緯來體育台 ・ 5 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」！雨傘打博愛座女童「下場慘了」
生活中心／巫旻璇報導北捷白髮婦曾姓婦人9月底在捷運車廂內遭「Fumi阿姨」一腳踹飛的畫面引發熱議，警方事後也查出，曾姓婦人有竊盜前科。如今又曝光曾婦更早前的一起傷害案件，曾婦早在去年便因不滿一對父女占用博愛座，竟揮動雨傘打傷女童。台北地檢署已於10日依故意傷害兒童等罪名，正式對她提起公訴。民視 ・ 8 小時前
伊能靜飆唱〈情非得已〉遭版權警告！她秒「開嗆1句」逼瘋小哈利
娛樂中心／綜合報導女星伊能靜過去曾經與「哈林」庾澄慶有過一段婚姻，兩人共同育有寶貝孩子「小哈利」庾恩利，對生活有自己想法的小哈利，近日與媽媽伊能靜一起直播，途中兩人合唱庾澄慶經典歌曲〈情非得已〉沒想到卻遭到「版權警告」，讓伊能靜下秒霸氣大喊要甩錢「買版權」，一旁小哈利也跟著吐槽了，兩人鏡頭前逗趣反應讓網友笑出來了。民視 ・ 4 小時前
斷言「這人」有總統命能登大位！命理師揭1特徵：和賴清德一樣
運勢算命是一項玄學，經常引發話題，相信與否往往也是見仁見智。過去曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君，日前解析台北市長蔣萬安的運勢變化，指出未來走「金水運」的他恐會遇上壓榨等考驗，鐵口直斷「我覺得沒辦法當總統」。不過，塔羅牌小孟老師卻持不同看法，認為蔣萬安面相有「龍臉」和總統賴清德一樣，未來有機會登頂大位。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
扁政府高鐵「共軌預留」遭藍推翻...張景森嘆15年來「證明千億級悲劇」：提醒陳世凱宜蘭高鐵延伸線勿再犯同樣錯誤
張景森說，20年後證明，陳水扁總統時代這項先設介面的決策是一個非常有遠見的決定；可惜2008年政黨輪替，原先的共軌預留被推翻，交通部在2010年向時任部長毛治國報告「高鐵延伸屏東與臺鐵共軌」可行性時，獲裁示「不予考慮」，因此未在高雄都會段預留任何供高鐵進入的路廊/介面。放言 Fount Media ・ 6 小時前
被控捐80億歐元買演講！蕭美琴首度回應了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說，卻遭網路謠傳，「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，隨即遭總統府駁斥。蕭美琴今（10）日受訪時也說，這個是完全的造...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
鳳凰颱風明發布陸警 氣象署：北部納警戒區視減弱程度
中颱鳳凰逐漸北轉朝台灣逼近，氣象署預計今晚發布海上颱風警報，明日上午發布陸上警報機率最高。氣象署預報員黃恩鴻表示，陸上警戒初估範圍將包括中南部、花蓮及台東，至於北部地區是否納入警戒範圍，則取決於颱風接近陸地時的減弱程度。中天新聞網 ・ 8 小時前
退休至少有房住？新莊嬤還完千萬房貸 靠勞保勞退月領2萬生活「一輩子被綁住」...3策略自創現金流
當阿嬤的阿娟姐，年屆退休、孩子也都各自有工作。她大概40歲的時候在新莊買了房子，現在房貸還完了，房價也漲了，照理說應該要開心迎接退休生活，但她卻滿是擔憂。她說退休後，她只剩勞保、勞退，每個月收入大概 2萬元，兩個孩子雖然大了，但是收入不高。說到這裡，她還自責在孩子成長過程沒有多陪他們、督促他們讀書。Yahoo奇摩房地產 ・ 11 小時前
2026新北市長挺誰？最新2.3萬人民調出爐 她居冠獲近40%、黃國昌9.8%
下屆九合一選舉於2026年11月28日登場，各陣營開始布局，新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌表態出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高、現任副市長劉和然有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，蘇巧慧居冠達39.5%，黃國昌則獲9.8%支持度，再度引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
伊能靜母子直播合唱《情非得已》遇「版權警告」 1招回擊笑翻網
知名女星伊能靜近日與兒子「小哈利」庾恩利同框開直播，母子倆清唱歌手「哈林」庾澄慶的代表作《情非得已》。正當兩人唱得投入時，伊能靜突然被網友虧「版權警告」，她立刻幽默回應：「來，把我前兩天那個直播的零頭，甩給他那個...那個他們買版權。」小哈利則一臉疑惑問：「這還要版權嗎？」母子自然又逗趣的互動，讓網友們哭笑不得。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 22 小時前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 10 小時前