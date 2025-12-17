大埔世紀惡火奪160命！香港顧及悲傷氛圍與社會觀感，宣布取消維港跨年煙火秀

香港旅遊發展局17日證實，受到三週前發生的大埔高層住宅惡火影響，特區政府決定，今年將取消在維多利亞港舉行的年度跨年煙火表演。

​報導提到，這項決定主要顧及香港社會觀感，考量整體悲傷氛圍所做出。旅發局表示，今年12月31日將不會在維港施放倒數煙火，取而代之的是、改在中環（Central）市中心舉辦「倒數活動」。

世紀惡火奪160條生命

香港11月下旬發生震驚全球的嚴重火災，一棟位於新界大埔的高層住宅，快速陷入火海，並連帶影響週邊多棟建築受損，惡火合計造成至少160人死亡。

火災發生後，當地輿論開始質疑當局，認為大樓消防安全長期遭到忽視，才會導致此等悲劇發生。面對排山倒海的輿論壓力，香港行政長官（特首）李家超已宣布，將成立獨立調查委員會，全面調查這起慘劇的成因與責任歸屬。

香港新界大埔的宏福苑公屋，26日下午發生嚴重火災，造成至少4死。（美聯社）

事實上，這並非香港近年來首次取消跨年煙火。在過去的新冠疫情（COVID-19）期間，維多利亞港的煙火表演也曾多次停辦。原本被視為疫後全面復甦的2025年，卻因這場突如其來的重大災難，讓跨年夜再次蒙上陰影。

