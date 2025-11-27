大埔宏福苑五級火，對於竹棚阻燃保護網你要知的5件事
香港大埔宏福苑的五級大火，再次將「煙囪效應」與建築外牆工程的安全隱患推至風口浪尖。
對室內設計師、工程承建商及物業管理人員而言，竹棚架保護網不僅是防墮屏障，更是阻止火勢蔓延的第一道防線。以下整理竹棚架保護網阻燃標準的五個核心要點。
何謂阻燃材料？
「阻燃性材料」（Flame Retardant Materials）在建築與室內設計領域是一個專業議題。這類材料並非「燒不著」，而是經過特殊處理或憑藉本身化學結構特性，能顯著延緩火焰蔓延、減少熱量釋放，並具備離火自熄功能。
1. 必須使用具認可阻燃性能的材料
竹棚架保護網（Scaffold Safety Net）絕大多數屬於「後處理阻燃材料」，而非天生阻燃。市面上90%以上的建築安全網均由HDPE或PP拉絲編織而成。具阻燃功能的阻燃安全網（FR Safety Net）通常標示有FR Grade（Flame Retardant Grade），織網添加約3-5%的阻燃母粒。
阻燃並非指防火，而是具備離火自熄功能（移開火源後3秒內熄滅），無熔滴或熔滴不帶火。除了阻燃效能，還必須添加抗紫外線劑（UV Stabilized），防止塑膠在戶外曝曬下脆化。阻燃安全網通常約HK$90/張，相對普通安全網約HK$50/張的成本較高。選用符合規格的阻燃保護網不僅是法規要求，更是攸關人命的防線。
2. 阻燃保護網需通過主要防火測試標準
根據勞工處的《竹棚架工作安全守則》及屋宇署的最新指引，棚架面上應裝設適當的保護幕（例如尼龍網、塑膠布、帆布等），用以限制物件墮下的範圍。所有在棚架面上裝設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布均應具備適當的阻燃特性，並符合認可標準。
認可標準包括中國國家標準GB 5725-2009（安全網）、英國標準BS 5867-2:2008 (Type B)、美國消防協會NFPA 701，以及歐盟BS EN 13501-1等。這些標準主要測試物料的火焰傳播速度及抗燃能力。
3. 「4秒定律」：離火自熄的關鍵指標
對於「離火自熄」性能要求，參照中國國家標準GB 5725-2009，續燃時間通常限制在4秒內。合規保護網在接觸火源約4秒後移開，火種須在3秒內自動熄滅，且燃燒過程中不應產生帶火的熔滴，以防波及下層棚架。
4. 阻燃保護網的維護與採購要求
在使用阻燃保護網期間，保護網應保持完整無缺。業界一般建議應由專業人員每月到場剪取棚網樣本進行現場燃燒測試，以確保其阻燃性能仍然有效。另外，阻燃網在戶外曝曬下會因紫外線照射而變脆及劣化，因此施工及維護期間必須定期檢查保護網的完整性與阻燃效能，發現性能下降、破損或變脆時應及時更換。
採購阻燃保護網時，供應商必須提供由香港實驗所認可計劃（HOKLAS）或同等國際機構認可的實驗室發出的測試報告。工程監督人員需核對報告上的品牌、型號、批次與實物是否相符。
5. 雙重法規監管架構
阻燃網的使用受到勞工處及屋宇署的雙重監管。勞工處《竹棚架工作安全守則》要求所有保護幕具備阻燃特性，保障工人安全；屋宇署《建築物消防安全守則》要求外牆工程物料必須阻燃，防止火災波及大廈內部。
根據屋宇署發布的《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》（APP-70），列明就正在興建、拆卸，或進行修葺或小型工程的建築物在外牆裝設阻燃保護網、保護幕、防水油布、塑膠帆布須知。屋宇署已明確表示，若發現工程使用阻燃性能不足的保護材料，將根據《建築物條例》對相關人士及承建商採取檢控及紀律處分。
大埔宏福苑的悲劇提醒我們，工程安全不能心存僥倖。唯有合規格的防護，才是對生命最大的保障。
Photos: Pexels; Unsplash
