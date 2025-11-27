大埔宏福苑大火災害 李嘉誠、周大福及小米急捐六千萬元賑災

香港新界大埔宏福苑周三（26 日）下午發生重大火災，導致近 2,000 戶居民中多數住房被焚毀。 圖：翻攝自 @Jason23818126 X 帳號

[Newtalk新聞] 香港新界大埔宏福苑發生嚴重火災，導致近 2,000 戶居民中多數住房被焚毀，約 700 人暫居於政府設立的臨時庇護中心。為協助受災民眾度過難關，香港企業家李嘉誠透過旗下基金會宣布捐出港幣 3,000 萬元，設立緊急援助基金，支援當地慈善機構進行救助與復原工作。

香港企業家李嘉誠透過旗下基金會宣布捐出港幣 3000 萬元。 圖 : 翻攝自維基百科（資料照）

與此同時，周大福集團也捐出 2,000 萬元，並動員旗下企業提供臨時住宿、食物及日用品等物資。此外，小米董事長雷軍亦透過香港小米基金會捐贈 1,000 萬元，用於醫療救助、緊急安置及過渡期生活支援。

小米集團董事長雷軍過香港小米基金會捐贈 1,000 萬元，用於醫療救助、緊急安置及過渡期生活支援。 圖：取自雷軍微博（資料照）

這場大火發生於昨日，宏福苑八幢大樓中，有七幢遭受火勢波及，許多居民家園毀於一旦。政府迅速於附近社區中心成立臨時庇護所，收容無家可歸的居民。

李嘉誠基金會表示，對受災人士面對的重大損失深感難過，將透過註冊慈善機構，特別是大埔地區的服務團體，為受影響家庭與個人提供即時援助；而周大福集團除捐款外，亦實際動員資源，協助解決受災居民的短期生活需求；雷軍則在微博上公布捐款消息，並強調款項將用於支持醫療與緊急安置等面向。

