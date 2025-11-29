大埔火災！香港第一女優被攻擊爆粗口回：捐多少關你X事

因香港大埔宏福苑發生嚴重火災，許多藝人都動起來出錢出力，甚至運用自身力量號召粉絲幫忙協助災民。有香港第一AV女優稱號的素海霖，最近分享向仁濟醫院捐了一筆款項，沒想到引來部分人士反對，素海霖為此特別曬影片回嗆，問：「捐多少關你X事」。

素海霖在影片說，捐錢就捐錢，多寡不是重點，「是啊我會說髒話，不要用這東西攻擊我，人家就是需要用錢，捐300也好、3000也好、30000也好，只要可以幫到人用這些錢去做需要的事就好」，對於部分人士不滿她捐給醫院，她更說：「不用刻意去影響別人，好像在情緒勒索，非得捐給某家機構才行，不然就毫無意義？」

素海霖最後怒嗆：「總之，一出事這些人醜態畢露，去吃X吧」，她也在IG限動曬出部分酸民留言，虧想紅就讓他們紅，而也有粉絲跟進她的善舉，捐錢給醫院希望能幫助更多病危的人，素海霖開心自己的感染力將愛傳出去，有網友見此笑說：「粗口講的好，霖姐支持你」。

28歲的素海霖是家中獨女，因為很喜歡性行為便決定成為AV女優，2023年成為「香港首位在日本出道的AV女優」，作品連「星爺」周星馳都承認有看過，素海霖的IG目前則有25萬人追蹤。她人氣旺，去年透露在日本發展不容易，因為是外國人，常被投以鄙視眼光，甚至還會有人詛咒她得到性病，而她平時也不會忍讓，常直球回應沒禮貌網友。

