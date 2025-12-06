大埤稻草酸菜季今明登場 民眾藝起稻鬧熱DIY體驗 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】2025雲林縣大埤鄉「稻草酸菜文化季」，今明（6、7）日兩天在大埤鄉三結村、國道雲林系統交流道下的輪動場熱鬧展開，現場展示農村特色和魅力的草編藝術的；且除有稻場迷宮2.0外，尚有多項多樣趣味體驗，吸引各地民眾前來「藝起稻鬧熱」。

2025雲林縣大埤鄉「稻草酸菜文化季」，今明（6、7）日兩天在大埤鄉三結村輪動場熱鬧登場，吸引人潮湧進。（圖／記者簡勇鵬攝）

延續舉辦多年的大埤鄉稻草酸菜文化季，今年活動延續109年推出的「稻草迷宮」再升級為「迷宮2.0」，以稻草捲迷宮化身水漆彈競趣場，且搭上今年「大埤輪動場」正式啟用並結合今年正式啟用的「大埤輪動場」，規劃更多趣味體驗，包括水彈槍戰、RC飄移車賽、傳統酸菜醃製體驗、草編DIY體驗等各式活動，兩天活動除了各式體驗活動外，更有精彩節目、美食市集、文創小禮，讓大家來大埤，可以好拍、好逛、好好玩，歡迎大家到大埤「藝起稻鬧熱」。

大埤鄉長林森寶表示，今年稻草酸菜季以更豐富的內容與更完整的場域布局，讓民眾能在活動中體驗農村文化、享受遊憩樂趣，度過最chill的雲林週末；其中不同以往的是大埤輪動場的啟用，在公所、三結社區的通力合作及農村發展及水土保持署與雲林縣政府的協助下，將原本閒置的空間活化，打造成老、中、青、少、幼鄉親可就近遊憩、遊樂的場所。此外，為迎接全國對稻草酸菜季有興趣的鄉親，大埤鄉稻草藝術園區過年期間將安排相關活動，歡迎大家指導參觀，體驗農村生活。

展示在地農特產的攤區也是人潮不斷，公所將延續活動至春節期間，讓更多返鄉的民眾參觀體驗。（圖／記者簡勇鵬攝）

文觀處長陳璧君指出，大埤稻草酸菜季充分展現雲林農村文化的傳承與創意，活動內容從傳統農事體驗、草編技藝到現代趣味遊戲，成功吸引各年齡層族群參與；特別是三結社區多年來持續以生肖主題創作大型草編裝置藝術，將農業廢棄物轉化為具文化價值的藝術作品，充分體現循環經濟理念與SDGs永續精神；同時文觀處將持續與在地合作，透過文化導入與創新策展，打造更多具雲林特色的活動品牌。

升級為「迷宮2.0」的「稻草迷宮」，以稻草捲迷宮化身水漆彈競趣場，吸引不少民眾進入體驗。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善表示，大埤鄉的「稻米」與「酸菜」是雲林重要的農特產，稻草酸菜季不僅展現農村文化生命力，更是地方創生的重要成果；因此連年舉辦大埤稻草酸菜季，每一次都讓鄉親充滿期待；加上今年活動結合輪動場啟用，不僅活化原本閒置空間，也為鄉親與旅客打造一處集休憩、體驗、親子同樂於一體的新亮點；雲林縣政府更將此列在慢遊雲林APP，讓遊客按圖索驥來到大埤鄉，可以盡情品嘗酸菜、割稻飯等最道地美食。

今年稻草酸菜季以更豐富的內容與更完整的場域布局，讓民眾能在活動中體驗大埤鄉稻草和酸菜特色農村文化。（圖／記者簡勇鵬攝）

張麗善指出，縣府將持續支持地方社區發展，透過文化與觀光的整合行銷，讓更多民眾看見雲林農村的美與創新。誠摯邀請縣內外民眾前來體驗大埤農村魅力，共同感受雲林特有的人情與風土之美；也希望除今、明兩天的文化季活動外，公所也能再規劃每周六日兩天至春節後的元宵節活動，讓過年回鄉的鄉親也能來此走春、親子同遊。