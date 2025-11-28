大埤稻草酸菜季藝起稻熱鬧 多項多樣趣味體驗DIY
（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】2025雲林縣大埤鄉「稻草酸菜文化季」，12月6、7日（周六日）在大埤鄉三結村、國道雲林系統交流道下的輪動場熱鬧展開，讓大家一睹大埤草編藝術的在地特色與魅力；且除有稻場迷宮2.0外，尚有多項多樣趣味體驗，歡迎各地民眾前來「藝起稻熱鬧」。
今年活動延續109年推出的「稻草迷宮」再升級為「迷宮2.0」，以稻草捲迷宮化身水漆彈競趣場，且搭上今年「大埤輪動場」正式啟用並結合今年正式啟用的「大埤輪動場」，規劃更多趣味體驗，包括水彈槍戰、RC飄移車賽、傳統酸菜醃製體驗、草編DIY體驗等各式活動，兩天活動除了各式體驗活動外，更有精彩節目、美食市集、文創小禮，讓大家來大埤，可以好拍、好逛、好好玩，歡迎大家到大埤「藝起稻熱鬧」；活動詳細訊息，歡迎至大埤鄉公所網站(https://tapi.yunlin.gov.tw/)或是FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/share/1MJ8eMqw5G/?mibextid=wwXIfr)
大埤鄉長林森寳指出，大埤稻米種植面積達5200多公頃，居全國各鄉鎮之冠，是名副其實的最大米鄉；第二期稻作期間亦種植約1500公頃芥菜，供應全台近八成酸菜原料，素有「酸菜的故鄉」美稱。酸菜產量約占全國8成，可說是酸菜故鄉，且為推廣在地農特產及帶動地方觀光旅遊，特舉辦稻草酸菜文化季，期待藉由活動將本鄉農產及在地特色持續推展出去，帶動地方發展。
林森寶表示，大埤最具代表性的農產「稻米」及「酸菜」為發想，推出大埤尚古錐的「稻稻仔」、「菜菜仔」，將陪大家一起勇闖大埤稻草迷宮，優遊在各式的草編裝置藝術中；加上長期以來，三結社區發展協會致力於傳承草編藝術，讓稻草農業廢棄物再利用，創造循環新價值，並為即將到來的生肖年（馬年），特別製作了「洛克馬」（台語）及「金馬躍騰」大型草編裝置藝術，作為民眾拍照打卡亮點。
縣長張麗善表示，大埤鄉長期以農業為基石，此次活動結合在地產業、文化與觀光，希望讓更多民眾認識大埤具代表性的稻米與酸菜產業，也透過趣味體驗與特色展演，帶動地方觀光與產業發展。
其他人也在看
屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排
2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
40年護雲林海線 北港媽祖醫院連3年登美國雜誌全球最佳醫院前20名
中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）今年屆滿創院40週年，院方已「護佑四十．旭耀新程」舉辦院慶，向地方鄉親與醫療團隊表達感謝。院長吳錫金表示，今年院方屢獲多項大獎，更連3年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前20名，將持續為雲林海線打造值得信賴的現代化醫療中心。自由時報 ・ 7 小時前
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
全面升級、全台最大抗癌派對登場！「2025抗癌健康嘉年華」11月30日松菸開幕
（記者張芸瑄／綜合報導）癌症不是少數人的議題，而是每個人都應關心的健康課題。由精拓生技（CancerFree […]引新聞 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 3 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 4 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前