大埤稻草酸菜季藝起稻熱鬧 多項多樣趣味體驗DIY

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】2025雲林縣大埤鄉「稻草酸菜文化季」，12月6、7日（周六日）在大埤鄉三結村、國道雲林系統交流道下的輪動場熱鬧展開，讓大家一睹大埤草編藝術的在地特色與魅力；且除有稻場迷宮2.0外，尚有多項多樣趣味體驗，歡迎各地民眾前來「藝起稻熱鬧」。

2025雲林縣大埤鄉「稻草酸菜文化季」，12月6、7日在大埤鄉三結村輪動場熱鬧登場，讓大家一睹大埤草編藝術的在地特色與魅力。（圖／記者簡勇鵬攝）

今年活動延續109年推出的「稻草迷宮」再升級為「迷宮2.0」，以稻草捲迷宮化身水漆彈競趣場，且搭上今年「大埤輪動場」正式啟用並結合今年正式啟用的「大埤輪動場」，規劃更多趣味體驗，包括水彈槍戰、RC飄移車賽、傳統酸菜醃製體驗、草編DIY體驗等各式活動，兩天活動除了各式體驗活動外，更有精彩節目、美食市集、文創小禮，讓大家來大埤，可以好拍、好逛、好好玩，歡迎大家到大埤「藝起稻熱鬧」；活動詳細訊息，歡迎至大埤鄉公所網站(https://tapi.yunlin.gov.tw/)或是FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/share/1MJ8eMqw5G/?mibextid=wwXIfr)

今年推出的「稻草迷宮」升級為「迷宮2.0」，以稻草捲迷宮化身水漆彈競趣場。（圖／記者簡勇鵬攝）

大埤鄉長林森寳指出，大埤稻米種植面積達5200多公頃，居全國各鄉鎮之冠，是名副其實的最大米鄉；第二期稻作期間亦種植約1500公頃芥菜，供應全台近八成酸菜原料，素有「酸菜的故鄉」美稱。酸菜產量約占全國8成，可說是酸菜故鄉，且為推廣在地農特產及帶動地方觀光旅遊，特舉辦稻草酸菜文化季，期待藉由活動將本鄉農產及在地特色持續推展出去，帶動地方發展。

明年為馬年，特別製作了「洛克馬」（台語）及「金馬躍騰」大型草編裝置藝術，作為民眾拍照打卡亮點。（圖／記者簡勇鵬攝）

林森寶表示，大埤最具代表性的農產「稻米」及「酸菜」為發想，推出大埤尚古錐的「稻稻仔」、「菜菜仔」，將陪大家一起勇闖大埤稻草迷宮，優遊在各式的草編裝置藝術中；加上長期以來，三結社區發展協會致力於傳承草編藝術，讓稻草農業廢棄物再利用，創造循環新價值，並為即將到來的生肖年（馬年），特別製作了「洛克馬」（台語）及「金馬躍騰」大型草編裝置藝術，作為民眾拍照打卡亮點。

今天揭牌啟用的「夢想輪動場」，是適合小朋友的迷你型腳踏車障礙體驗場。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善表示，大埤鄉長期以農業為基石，此次活動結合在地產業、文化與觀光，希望讓更多民眾認識大埤具代表性的稻米與酸菜產業，也透過趣味體驗與特色展演，帶動地方觀光與產業發展。