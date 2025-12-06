大埤稻草酸菜季 登場

二零二五大埤鄉稻草酸菜季「藝起稻熱鬧」活動昨（六）日在大埤鄉輪動場（大埤三結社區、國道雲林系統交流道下方）盛大登場。今年活動由雲林縣政府與大埤鄉公所、三結社區發展協會以及農村發展及水土保持署攜手合作，融合農業、文化、觀光與永續理念，呈現傳統與創新兼具的農村節慶新風貌，吸引大批民眾熱情參與。

今年活動內容全面升級，除了深具農村特色的草編DIY與酸菜醃製體驗之外，最受期待的「稻草迷宮二‧○」更以更高難度與趣味性亮相，並首次導入水彈槍戰、尋寶趣等互動元素，讓參與者在迷宮中體驗冒險與歡樂。此外，活動也與剛啟用的大埤輪動場結合，推出RC飄移賽，讓原本供親子遊憩的空間變身為全民皆可同樂的動感場域。

大埤鄉稻草酸菜季上午開幕活動，包含縣長張麗善、立法委員張嘉郡、許宇甄委員、縣府文化觀光處長陳璧君、城鄉發展處長林長造、大埤鄉長林森寶、土庫鎮長陳特凱、顏忠義議員、賴明源議員、簡慈坊議員、蔡東富議員夫人洪惠玲理事長、大埤鄉民代表會主席陳秋慶、副主席謝有惟、大埤鄉農會總幹事吳昌遠、三結村長徐萬成及各村村長、大埤鄉三結社區發展協會黃迺勛理事長等蒞臨，與現場逾三千名鄉親同歡。