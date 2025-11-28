「大埤稻草酸菜季」12/6登場 啟動永續、觀光雙引擎

▲「大埤稻草酸菜季」將於12/6、7日於大埤鄉三結村熱鬧登場。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣大埤鄉「大埤稻草酸菜季」將於12/6、7日於大埤鄉三結村大埤輪動場熱鬧登場。縣長張麗善、大埤鄉長林森寶等人28日邀請全國民眾來全國稻米、酸菜最大產區大埤鄉，體驗稻草迷宮、稻草草編藝術、食農文化，與農村特色魅力。

大埤鄉1、2期稻作面積達5200公頃，為全國稻作面積最大鄉鎮，另2期稻收成後裡作芥菜約1500公頃，供應全台八成酸菜原料，素有「酸菜故鄉」美稱。鄉公所、三結社區、縣府在2期稻作收成後，舉辦「大埤稻草酸菜季」，呈現結合生產、生態、生活農村再生營造特色與成果，讓民眾有機會貼近農村特色文化，體驗大埤鄉美食美景。

宣傳記者會同時舉行「夢想輪動場」啟用、大埤鄉慈天必生宮捐贈華山基金會一輛公務車，及企業社區農業廢棄物加值暨深化產業夥伴合作備忘簽署活動。張麗善縣長等與會人士共同見證善與愛傳遞，與農業永續發展願景。

縣長張麗善指出，今年活動將於12月6日至7日登場，除延續稻草迷宮等特色，更升級至2.0版本，迷宮難度與藝術性均全面提升。今年活動更結合極限運動及兒童遊戲區，讓大小朋友都能共享假日樂趣，希望園區成為推廣農業文化、深化親子互動的新亮點。

張縣長表示，啟用的大埤鄉「夢想輪動場」原本是閒置荒廢空間，在縣府、公所及水保署攜手合作下，變身藝術展示及親子極限運動場域，相信今年參加「稻草酸菜祭」民眾，能夠超越過去，為地方帶來更多觀光經濟。

張麗善指出，農業永續發展是願景工程，很高興見證農水署、三結社區、灃柇永續公司、弘遠農產行簽署合作計畫，以菇類菌絲及農業廢棄物再利用為核心，展示循環經濟的實踐成果。她相信大埤不僅是酸菜重鎮，更是永續農業的重要示範地區。

大埤鄉長林森寶表示，大埤鄉在縣府指導下，推動永續農業成果，除了讓稻草變身裝置藝術及觀光亮點，轉化成循環經濟資源，尤其三結社區多年來舉辦稻草文化祭，已成為大埤地方亮點之一，每年吸引成千上萬遊客前來觀光休閒，帶動地方觀光，今年活動規模再升級，相信能夠吸引更多的民眾來大埤認識農業特色。

文化觀光處指出，今年活動以大埤最具代表性的農產「稻米」及「酸菜」為發想，推出大埤尚古錐的「稻稻仔」、「菜菜仔」，將陪大家一起勇闖大埤稻草迷宮，悠遊在各式的草編裝置藝術中。同時配合即將到來的馬年，特別製作了「洛克馬」(台語:碌硞馬)及「金馬躍騰」大型草編裝置藝術，成為民眾拍照打卡亮點。

另今年也規劃更多趣味體驗，包括水彈槍戰、RC飄移車賽、傳統酸菜醃製體驗、草編DIY體驗等各式活動，2天活動除了各式體驗活動外，更有精彩節目、美食市集、文創小禮，讓大家來大埤，可以好拍、好逛、好好玩，歡迎大家到大埤「藝起稻熱鬧」。

活動詳情歡迎至大埤鄉公所網站(https://tapi.yunlin.gov.tw/)或是FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/share/1MJ8eMqw5G/?mibextid=wwXIfr)