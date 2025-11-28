大埤稻草酸菜季12/6開幕 稻草迷宮2.0與草編藝術搶眼

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】一年一度的大埤稻草酸菜季將於12月6日至7日在大埤輪動場熱鬧登場，活動結合農業、文化與觀光，推出升級版「稻草迷宮2.0」、草編藝術裝置及趣味互動體驗。大埤鄉以稻米與芥菜產量居全國之冠，素有「酸菜故鄉」美稱。縣長張麗善與鄉長林森寶皆表示，藉由活動讓民眾看見地方特色產業、親身體驗農業文化，並透過創意展演吸引各年齡層共襄盛舉，帶動觀光與社區發展。

一年一度的大埤稻草酸菜季將於12月6~7日在大埤輪動場熱鬧登場。(記者廖承恩翻攝)

大埤稻草酸菜季為地方年度重要盛事，今年活動將在新落成的「大埤輪動場」舉行，延續稻草迷宮特色，並融入草編藝術展示。活動期間，民眾可欣賞創意裝置、參與互動體驗，親身感受大埤稻米、芥菜產業魅力。

陳璧君處長表示，今年以稻米與酸菜為靈感，草編裝置吸引親子勇闖迷宮。(記者廖承恩翻攝)

鄉長林森寶指出，稻米與酸菜是大埤重要產業，活動旨在推廣在地農產，讓遊客認識品質優良的農特產品及在地文化。大埤鄉一、二期稻米種植面積達5,200公頃，第二期稻作約1,500公頃芥菜供應全台近八成酸菜原料。

大埤稻草迷宮2.0啟動，親子闖關趣味十足。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處陳璧君表示，今年活動以大埤最具代表性的農產「稻米」與「酸菜」為發想，創作「稻稻仔」與「菜菜仔」陪伴民眾勇闖迷宮，並將草編藝術融入裝置創作，讓稻草再利用創造循環新價值，也吸引遊客親子共遊。今年的稻草迷宮升級為「迷宮2.0」，稻草捲打造水漆彈競技場，結合闖關挑戰與親子互動，趣味十足。

三結社區發展協會長期推動草編藝術，將農業廢棄物再利用，創作大型裝置「洛克馬」及「金馬躍騰」，成為拍照打卡亮點。草編裝置不僅呈現藝術創意，也象徵地方文化的傳承與農業精神。

草編裝置不僅呈現藝術創意，也象徵地方文化的傳承與農業精神。(記者廖承恩翻攝)

活動規劃多樣化體驗，包括水彈槍戰、RC飄移車賽、傳統酸菜醃製及草編DIY等，還有文創小物及美食市集，遊客可同時享受娛樂、文化與美食，活動場域好拍、好逛、好玩，適合全家大小共度周末。

縣長張麗善表示，大埤稻草酸菜季不僅是農業展演，更是文化傳承平台，讓世代認識地方歷史與特色產業。主辦單位呼籲民眾踴躍參與，一起在稻草迷宮、草編藝術中感受大埤獨特的農村魅力。更多活動資訊請至大埤鄉公所網站或「大埤稻草文化季」臉書粉絲專頁查詢。