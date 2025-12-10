大堡與阿白踏上菊島尋書旅程 追尋神明親筆留下藏在澎湖的神祕之書

節目中心／綜合報導

這回，阿白收到製作人交付的一項特殊任務——尋找一本由神明親手寫下的書。線索只有一句：「答案在澎湖。」沒有更多提示、沒有方向指引，一個地名卻像一把鑰匙，開啟通往未知的大門。滿腹疑問的阿白，立刻找來寶神學霸大堡，兩人決定一起踏上這段跨海探秘的旅程。

（講美龍德宮小法班／寶島神很大提供）

前往澎湖的途中，兩人不斷接收到宛如神明安排的巧合與指引。當地的廟宇典故、老一輩口耳相傳的傳說、甚至民俗故事中的細節，都可能是解開謎團的關鍵線索。然而每當線索看似明朗時，新的疑點又接踵而至——這趟尋書之旅，真的會越走越接近真相，還是越走越迷霧？

（竹灣大義宮鸞手降乩寫書／寶島神很大提供）

節目組口中的這本書，究竟是古老天書？記錄神祕儀式的手札？還是某位神明留給後世的重要啟示？所有的可能，都讓人充滿無限想像。這本神祕之書的內容會有多驚人？揭開後又會帶來什麼震撼與衝擊？答案將在節目中一次公開！

（竹灣大義宮鸞手校正內容成冊／寶島神很大提供）

跨海尋書的奇幻冒險即將展開，阿白與大堡能否找到由神明親筆留下的文字？所有線索將在這趟澎湖旅程中逐一拼湊，帶領觀眾進入一場超乎想像的神祕探索。12/10（三）晚間 10:15《寶島神很大》跟著我們一起揭開「神明寫的書」的神祕面紗！

