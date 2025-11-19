大堡、阿白深入漁村追查神祕入厝趴！跟著居民出海餵魚探尋海神信仰!
節目中心／綜合報導
大堡與阿白為了掌握這場神祕「入厝趴」的確切地點與時間，特地走訪社區，在漁村周邊逐一向當地居民打聽消息。兩人一邊觀察村落動態，一邊與居民交流，期望能更接近活動的核心。
在詢問過程中，漁民們的熱情讓大堡和阿白備受感動。為了讓主持人更深入了解在地文化，居民甚至主動邀請他們登船，一起出海體驗餵魚，親身感受漁村日常的節奏與海洋帶來的生命力。
漁民們表示，他們之所以會固定出海餵魚、照料海域，背後其實有著深厚的信仰傳統。村民長年以海維生，因此更加敬畏海神，日常都會到廟裡祭拜，希望神明庇佑漁獲豐收、航程平安。
隨著與居民的深入交流，大堡與阿白也逐步拼湊出這場神祕入厝趴的文化底蘊。從海上生活的細節，到信仰背後的故事，都成為兩人理解祭典的重要線索。想知道他們最後揭開了哪些秘密？11/19（三）晚間10:15，記得鎖定《寶島神很大》！
