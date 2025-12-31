即時中心／顏一軒報導

中國解放軍東部戰區29日開始進行「正義使命-2025」的圍台實彈軍演，範圍涵蓋台灣海峽、台灣西南部海域，並於昨日對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊，不過，國民黨主席鄭麗文不但未譴責中共以武力恫嚇台灣，反倒是猛轟總統賴清德挑釁、踩紅線。對此，身為國民黨不分區立委被提名人的青年部前副主任丁瑀，怒轟鄭麗文不配做國民黨主席，並預告今（31）日下午1時30分將再度前往黨中央踢館，表達訴求。





丁瑀表示，跨年即將來臨，民眾要的是熱情的煙火，而不是無情的戰火，「兩岸要煙火，絕不要戰火！」，這是所有人的心聲，請中國國家主席習近平不要再破壞和平，民主自由的力量，一定讓他們醒悟。

快新聞／大場面又來？鄭麗文未譴責中共軍演 丁瑀怒轟不配當主席、下午再踢館

丁瑀預告今日下午將再度前往國民黨中央踢館，表達訴求。（圖／丁瑀辦公室提供）

他指出，近代史最惡名昭彰的和平破壞者希特勒（Adolf Hitler），他最後的下場就是身敗名裂；現在最讓世人厭惡的和平破壞者，當屬俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），他濫殺烏克蘭無辜百姓的同時，也拖垮了整個俄羅斯，連國際體育賽事，如世足都無法參與，更慘烈的是經濟都受到全球制裁，等等數不盡的負面骨牌效應（Domino effect）。

因此，丁瑀誠心奉勸習近平不要成為下一位和平破壞者，應當停止所有挑釁及勞民傷財的行爲，畢竟國共內戰的傷痕，是許多人一輩子的痛，窮兵黷武，只會覆亡；守護家園的人，才有資格被稱為軍人，破壞和平的人，就是不折不扣的匪徒；相信人人都想成為一位堂堂正正的軍人，沒有人會想要成為如過街老鼠般的匪徒。請習近平不要再破壞和平，好好想想孔子論語裡的以和為貴，不要拖累十幾億人，兩岸要和平繁榮，不要和平破壞者。

丁瑀砲轟，鄭麗文不配做國民黨主席，真正的國民黨主席，應該是要無時無刻挺身而出，抗衡所有破壞和平與民主自由的暴力，而不是譴責中華民國總統。用象棋來比喻，鄭麗文是「將」，應當展現大將之風，捍衛中華民國主權、守護台灣，但她偏要把自己走成「卒」，甚至連「卒」都不如，變成了一顆小卒仔。

他認為，鄭麗文現在的行徑，已經愈來愈像鄭成功的不肖孫子鄭克塽，真正的國民黨主席，是要像鄭成功一樣文武雙全的勇者。鄭麗文不用等到「鄭習會」，現在就可以立即要求習近平，撤掉所有針對台灣的攻擊性武器與放棄演習。習近平與鄭麗文如果再不修正，相信有朝一日，民主自由的力量，一定讓他們醒悟，中華民國保護的不只是我們的家園台灣，更是人性尊嚴中最可貴的民主自由。

最後，丁瑀總結，「中華民國台灣一定要團結，我們該強硬時要比鑽石還堅硬，該柔軟時要比湖水還柔靜。我們不分藍、綠、白、紅，一起捍衛民主自由！」







