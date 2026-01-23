即時中心／潘柏廷報導

藍白立院黨團不斷卡住2026年的中央政府總預算，行政院長卓榮泰先前喊話願在立法院公開辯論，消息一出，藍白反要求舉辦電視辯論，國民黨團今（23）日更在立法院提案，針對總預算中，攸關重大民生之新興資本支出及新興計畫之部分，舉辦「國民黨三長VS行政院三長」的3場電視辯論會，經黨團共識，直接逕付二讀並交付國民黨團召開黨團協商。

國民黨團提案稱，有鑑於行政院既不執行，又不副署立法院三讀通過的法案，拒決依法編列以生命捍衛國家的志願役軍人加薪，及警消退休金替代率提高性預算，以致立法院無法審查未依法編列的115年度中央政府總預算案；然立法院將具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出，及新增計畫預算同意行政院先行動支，避免影響國計民生。

廣告 廣告

提案又稱，行政院長卓榮泰無心且無能，卻常於政治操作，罔顧行政院對立法院負責，須受全國最高民意的國會監督之憲政義務，居然逕自喊話要求立法院辯論預算，卻又迅即龜縮反悔，根本是角色錯亂，混淆監督制衡憲政體制，實自曝其短，貽笑大方。

同時國民黨團又說，政府依法編列預算、依法施政，是人民賦予執政者的義務，然賴卓選前是「人民公僕」，執政後變慣老闆，國會議員為民喉舌，監督政府施政與預算編列是否合理、合法，更是憲法賦予的天職。

因此，國民黨團正式回應卓榮泰的辯論邀約，接受「歡迎來戰、電視辯論」戰帖，建請院會作成決議：「針對中央政府總預算案中，攸關重大民生之新興資本支出及新興計畫之部分，於電視台舉行三場全國轉播的辯論會，由『國民黨三長VS行政院三長』方式進行。





原文出處：快新聞／大場面要來了？「國民黨團3長VS.行政院3長」電視辯論案逕付二讀

更多民視新聞報導

新北貢寮嚴重車禍！翻覆跌至河道 駕駛命危送醫搶救

藍營台中黨部旁出事了！休旅車爆衝撞黨部停車場 都發局員工受傷

首位中配進國會！李貞秀遭爆「未放棄國籍」 黃國昌認了：依法執行

