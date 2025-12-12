即時中心／高睿鴻報導

台灣政府近日出手，封禁中國社群平台《小紅書》，杜絕其帶來的詐騙問題，讓許多國人拍手叫好；但台北市長蔣萬安卻忍不住開轟，質疑民進黨「反中反到自己變共產黨」、謬稱政府打壓言論自由，引發外界熱議。對此，綠營北市議員簡舒培也反嗆，蔣萬安應利用「台北上海雙城論壇」，與中國好好溝通小紅書詐騙問題，而不是當「龜孫子」跪求上海，陪他辦一場統戰大會；但蔣今（12）卻反嗆，這3個字要原封不動還給簡舒培。

簡舒培日前表示，今（2025）年雙城論壇確定於12月27、28日舉辦，她認為，既然國民黨自詡最會跟中國溝通，那蔣萬安身為藍營政治明星、首都市長、帶隊到上海參加雙城論壇，幫忙台灣帶個話，請上海市府督促小紅書協助打詐，應該也符合國民黨最愛講的「福國利民」。豈料，蔣聽聞此事後，不僅未給予正面回應，竟還反酸，「民進黨議員一方面反對舉辦雙城論壇、另一方面，又要求（我）去上海雙城論壇反映小紅書的事，立場前後矛盾、雙重標準」。

快新聞／大場面！簡舒培狠嗆「別當龜孫子跪求上海」 蔣萬安憤怒反擊了

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

對於蔣萬安的回應，簡舒培不僅感到莫名其妙，也相當憤怒。她昨（11）日反嗆，「向上海方反映小紅書的詐騙問題」這句話有很難懂？接著直言說，這就只是一句話，答案僅會有「要」、「不要」、也可以打太極回應「盡量」，沒想到蔣萬安竟然直接迴避問題，為何不敢正面回答？簡舒培繼續推論，難道是蔣擔心，萬一回覆「要」，恐觸怒上海政府，導致好不容易成行的雙城論壇出現變數；但若回覆「不要」，又會被說挺詐騙。

綜上述，簡舒培也無奈表示，沒人反對蔣萬安辦雙城論壇，但堅決反對他為了辦雙城論壇，讓台灣自我矮化。她更嗆說：「要辦雙城論壇，就彼此平等地做城市交流，不要當龜孫子、跪求上海，陪你辦一場統戰大會！」。

不過，蔣萬安今天受訪時，竟也毫不客氣、直接回嗆簡舒培，直言說：「妳想抹黑成『統戰大會』的雙城論壇，是民進黨的陸委會樂觀其成、而且批准的」。他又稱，過去簡舒培等綠營議員，大力反對舉辦雙城論壇、現在卻又要他藉此論壇，幫忙中央反映小紅書的事，通通都給「大議員」講。因此，蔣萬安也憤怒地說，「所以龜孫子3個字，我想留給議員自己用就好」。

