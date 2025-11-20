大場面！霹靂小組荷槍實彈包圍旅館 三重毒蟲退房瞬間遭活逮

刑大與霹靂小組進行攻堅，趁毒販欲離開商旅前將其逮捕。翻攝畫面

新北市三重區19日上演大場面！有毒品前科的鄭姓男子因疑藏有大量毒品，遭新北市刑警大隊鎖定多日。鄭男近日不返住處，改連續入住三重大樓區一間旅館，行跡可疑，引發警方懷疑。專案小組19日下午會同霹靂小組，荷槍實彈在旅館外埋伏，一見鄭男退房駕車欲離開，立刻上前大喝「趴下！」將他從車上強勢拖下逮捕，場面引來民眾圍觀拍攝，有網友直呼「超大陣仗」。

警方指出，先前接獲線報指鄭男疑似囤放大量毒品，恐準備販售牟利。專案人員跟監發現，他自本月17日起入住三重成功路上一家商旅，疑為躲避查緝並與下游聯繫。警方研判時機成熟後展開拘補行動，霹靂小組全副武裝埋伏鎖定，終於在19日下午鄭男退房上車之際，一舉將其攔下逮捕。

警方於鄭嫌住家查扣大麻、K他命等毒品。

警方在鄭男車內查獲K他命及吸食器具，並扣得犯案用手機。隨後持搜索票前往其位於三重朝陽街的住處，果然起獲大麻煙彈19顆、K他命1包（毛重20.8公克）、大麻霧化器及分裝袋等大量證物。鄭男雖坦承持有毒品，但辯稱僅供自用、否認販售來源不明，相關供詞仍待警方深入釐清。

現場影片經民眾上傳社群後引發討論，不少網友留言「陣仗真的有夠大」、「MP5都端出來了，誰敢不趴」、「支持警方強勢執法」。全案訊後，警方依毒品危害防制條例將鄭男移送新北地檢署偵辦。



