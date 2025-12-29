大塊文化董座郝明義再三遊說 何壽川意外留下見證自己與永豐餘的代表作
永豐餘集團掌門人，也是永豐餘學院院長何壽川，今(29)日舉行新書《循環在有無之間》發表會，除了家族成員以及企業與媒體大老到場力挺之外，何壽川口中的「救命恩人」、肝病防治學術基金會董事長許金川、中興大學循環經濟研究學院院長王升陽、台灣碳捕存再利用協會理事長馬小康等人也應邀擔任致詞貴賓。而負責出版《循環在有無之間》的大塊文化董事長郝明義更現場暴雷，談到新書出版的緣由及過程。
持平而論，發表《循環在有無之間》或許不在何壽川原本(或短期)的人生規畫之中，但1996年便認識何壽川的郝明義，憑藉著多年的交情與過人的遊說功夫，經歷多次的失敗，終於在最後關頭說服何壽川，留下這本見證自己人生與永豐餘發展歷史的代表作。
郝明義表示，雖然與何壽川院長認識三十年，有許多交往，也經常看到永豐餘集團多元的發展，但是直到2024年參觀永豐餘百年慶展覽，看到涵蓋造紙、水、能源、農業、碳循環，轉型成氣候科技產業的「五個循環」圖，內心深深觸動，「永豐餘讓我看到他們完全跳脫這些束縛。」
郝明義進一步表示，他們(永豐餘)的五個循環，讓人看到每個循環都有紮實的馬步，又環環相扣，前後合擊，可以相互借力，騰空而起，就好比是一部精采的武俠小說。因此，讓他有想要出版永豐餘一百年永續智慧的念頭。
何壽川半開玩笑地說，郝明義為了驗證他講的都是真的，竟然全台走透透，跑遍永豐餘旗下20幾家工廠，親自了解。他很佩服郝董事長事實求是的精神。
藉著新書發表會，何壽川特別感謝百年以來和永豐餘集團一起努力的老、中、青同事們，一路幫忙協助的朋友們，以及關心和陪伴他的家人們。何壽川用充滿感性地口吻說，想藉此書出版，將永豐餘一路走來的軌跡，為同仁留下「永續傳承」的記憶與「家訓」，代代相傳、永續未來。事實上，也正巧藉由新書的出版，檢驗自己與集團的人生有無虛度，對時代有所交代！
