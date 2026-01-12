大墩國小深耕校園品格教育 表揚36位「品德之星」

推動校園品格教育、培養學童健全人格，台中市品格教育協會今(12日)，在大墩國小舉辦「品德之星」表揚活動，共有36位學生因展現自律、合群、負責任等良善品德，而獲得贈獎肯定(見圖)。台中市議員兼品格協會理事長朱暖英親自出席頒獎，肯定學生的努力，也鼓勵孩子在成長過程中，以品格作為立身處世的根本。

朱暖英市議員表示，在全球化浪潮與價值多元快速變動的時代，孩子除了追求課業表現，更應重視品德涵養。也對同學們勉勵品格不只是考試成績，而是日常生活中所展現出來的態度與行動，看似平凡，卻能看出一個人的內在價值，你們是同學中的最好榜樣，期許受獎同學要繼續保持。

朱暖英說，此次活動特別號召品格教育協會成員用心準備獎狀與禮品，贈予36位獲獎學生，希望發揮拋磚引玉的效果，鼓勵更多學童在日常生活中實踐品格教育，同時也感謝大墩國小重視品德教育與老師們的用心教導，期許大家繼續努力，讓大墩國小各個都有好品格。