大墩文化中心黃票生特展 帶民眾重返藝術初心

記者蕭宇廷／臺中報導

以樸拙真誠筆觸描繪日常生活的樸素畫家黃票生，今年適逢他110歲冥誕，臺中市政府文化局特別策劃「鳥魚．魚鳥－黃票生110歲冥誕紀念大展」，即日起至26日在大墩文化中心展出。而黃票生是高齡75歲才開始提筆作畫，憑藉直覺與情感描繪身邊的世界，畫作充滿童趣與真情，令人動容。

臺中市文化局表示，臺中市作為文化之都、長期致力推廣多元藝術形式。「樸素藝術」是指經自學或未受正規藝術訓練而呈現獨特風格的創作。臺灣樸素藝術風潮起於1970年代鄉土文化運動時期，此時崛起的樸素藝術家包括臺北的吳李玉哥、臺南北門的洪通、南投埔里的林淵、淡水的李永沱等人；而與他們齊名的臺中地區代表，正是這次展覽主角－黃票生。

廣告 廣告

文化局指出，黃票生1915年生於彰化，後遷居臺中霧峰，以務農為業。1990年高齡75歲才開始提筆作畫，憑藉直覺與情感描繪身邊的世界；於辭世前短短5年間，他創作無數充滿童趣與真情的畫作，並受邀於全臺各地文化中心、美術館及藝文空間展出，受到熱烈迴響。

作品更於1997年獲北美館遴選，遠赴法國巴黎馬克斯傅赫尼樸素藝術館、比利時新魯汶大學美術館展出，讓臺中樸素藝術在國際間大放異彩；更被臺灣藝術史家謝里法教授收錄於《臺中地區美術發展史》，足見其重要地位。

該展策展人、同時也是黃票生之孫－藝術家黃圻文分享，「阿公大半生務農，農閒時便拿起畫筆創作。他節儉惜物，常以包裝紙、牛皮紙袋、月曆紙甚至木板作畫，沉浸於自成一格的創作天地中；雖木訥寡言，卻在畫作中盡情表達內心的童心與幽默」。

黃圻文回憶，有次黃票生還把農用搬運車以螢光玫瑰紅彩繪，坐在上頭宛若「青春少年兄」；這份老頑童般的生活情趣，不僅自娛娛人、至今令人難忘。

大墩文化中心進一步說明，黃票生的作品多取材自日常人物、花草、動物與勞動場景，風格樸實、色彩鮮麗，如同一部「生活圖畫傳記」。這次展覽以「鳥魚．魚鳥」為題，靈感來自他筆下常見的奇幻生物－既像鳥又似魚，牠們自在悠遊於天地之間，象徵藝術家自由奔放的創造力與想像。

紀念展除了向黃票生致敬，也希望藉由樸素藝術特展、拓展觀眾更多元的藝術視野；「鳥魚．魚鳥－黃票生110歲冥誕紀念大展」自即日起至26日止，邀市民朋友一同走進這位樸素藝術大師的繽紛世界。更多展覽詳情，可至大墩文化中心官網(www.dadun.culture.taichung.gov.tw)查詢。

臺中市「鳥魚．魚鳥」黃票生特展，帶民眾重返藝術初心。（臺中市文化局提供）