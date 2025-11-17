大墩樂樂SHOW感恩節登場 親子同樂嗨翻廣場

臺中市大墩文化中心「2025大墩樂樂SHOW」於10月26日舉辦感恩節「感恩相聚好時光」主題日，以趣味遊戲、暖心互動與多元表演打造周末限定的節慶現場，吸引許多親子到場同歡，感受感恩節的文化魅力與愉悅氛圍。

活動安排多項深受大小朋友喜愛的互動內容，其中「趣味趕雞賽」以輕鬆又爆笑的闖關方式進行，參賽者以扇子搧風引導氣球「小雞」前進，既考驗技巧也考驗反應力，現場笑聲不斷。「感激傳情板」則邀請民眾將想感謝的人事物寫下貼上，讓火雞背板羽毛越貼越豐盛，不僅增添節慶儀式感，也讓親子能在遊戲中學習表達感謝。

舞台節目也十分吸睛，開場由水管阿民帶來創意十足的互動演出，透過現場截取民眾的聲音進行即興創作，引發觀眾陣陣笑聲。壓軸的親子帶動跳更讓廣場氣氛推向高潮，搭配可愛造型氣球與輕快節奏，小朋友們開心跟著舞動，場面熱鬧溫馨。

活動期間，大墩文化中心周邊同步舉行文創市集，集結手作工藝、創意商品與特色美食，也提供兒童臉部彩繪等體驗活動，讓民眾在逛市集的同時享受節慶樂趣。凡現場參與打卡活動的民眾，還可兌換限量精美小禮品，為活動增添更多驚喜亮點！

大墩文化中心主任陳文進表示，「大墩樂樂SHOW」今年以五大主題日串聯舞台表演、文創市集及體驗活動，深受市民喜愛。下一場將於12月7日推出「聖誕狂歡叮叮噹」主題日，安排溫馨弦樂演出、魔幻泡泡秀，以及「禮物拋拋樂」與「二手玩具交換站」，期待讓孩子們在參與活動的同時，也能學習分享與惜物精神。

「2025大墩樂樂SHOW」以多元節慶主題串起藝術與生活，展現市府推動藝文活動的成果，讓市民在假日中感受藝文氛圍、享受親子時光。