大墩樂樂SHOW聖誕壓軸場 玩具交換、泡泡秀掀親子狂歡熱潮

臺中市大墩文化中心「2025大墩樂樂SHOW」於12月7日推出年度壓軸場「聖誕狂歡叮叮噹」，以多元互動遊戲、溫馨表演與文創市集為市民帶來滿滿驚喜，與親子一同在冬日時光中感受濃厚的節慶氛圍。

活動集結多項深受大小朋友喜愛的聖誕主題體驗，其中「禮物拋拋樂」邀請民眾挑戰將禮物盒投入聖誕襪中，挑戰成功者即可獲得精美好禮，大小朋友熱情參與，現場笑聲不斷。「玩具交換站」則鼓勵小朋友將家中不再使用的玩具帶至現場交換，讓玩具能以新的方式延續價值，同時學習分享與珍惜物品的精神。

舞台演出也為活動增添滿滿亮點，開場由臺中教育大學附設實驗國小弦樂團帶來暖心聖誕旋律，為活動揭開序幕；魔幻泡泡秀更瞬間點燃現場氣氛，能包住小朋友的巨型泡泡引來驚呼連連，孩子們開心追逐泡泡的畫面為廣場增添歡樂溫度。

活動期間，大墩文化中心周邊同步舉行文創市集，集結手作工藝、創意商品與特色美食，也提供兒童臉部彩繪等體驗活動，讓民眾在悠閒市集中享受冬季的美好時刻。

「2025大墩樂樂SHOW」以多元節慶主題串連藝術與生活，持續打造市民共同的假日藝文場域，大墩文化中心表示，將持續推出豐富的藝文活動，陪伴市民在城市中感受藝術的美好。