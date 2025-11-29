「大墩美展30年．巨匠名作特展」開幕 見證台中藝術傳承、迎向文化新紀元

「大墩美展30年．巨匠名作特展」開幕式啟動儀式合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】見證台中藝術發展的璀璨三十年！由台中市政府文化局主辦的「大墩美展30年．巨匠名作特展」今（29）日在大墩文化中心盛大揭幕，展出三十年來共 151 件歷屆得主的桂冠之作。開幕式由文化局長陳佳君、策展人蕭瓊瑞教授、歷屆大墩獎得主及藝文界人士共同出席，為這場重量級藝術盛事正式拉開序幕。

陳局長致詞表示，「大墩美展」不僅是台中的指標性藝文品牌，更象徵城市與無數藝術家三十年來共同耕耘的茁壯成果。她指出，市府將在既有基礎上持續推動大墩美展國際化，讓台中典藏的藝術能量持續被世界看見。

「大墩美展」自 1996 年以地方性美展起步，1999 年升格為全國競賽，2002 年更正式跨向國際，成為全球藝術家交流競技的重要平台。市府不僅將總獎金提高至 569 萬元，刷新全國公辦美展之最，更是全國唯一每年持續辦理海外交流展的地方政府。文化局表示，就在今年，市長盧秀燕率市府團隊攜帶典藏作品遠赴澳洲布里斯本展出，成功展現台中的創作能量與城市底蘊，榮耀全體市民。

「大墩美展30年．巨匠名作特展」展場一景。（圖/記者廖妙茜翻攝）

文化局指出，此次特展由蕭瓊瑞教授擔任策展人，透過其深厚的專業視野，完整梳理大墩美展三十年發展脈絡，並為參展藝術家撰寫精彩藝評，呼應此次展覽「榮耀藝術家」的精神核心。展覽涵蓋墨彩、膠彩、油畫、數位藝術等 11 大類別，以「類別分室」與「屆別排序」雙動線呈現，讓觀眾能更清晰感受三十年間多媒材創作的變化與風格演進。

文化局進一步指出，此次特展不僅是視覺盛宴，更展現藝術傳承的深刻力量。許多當年脫穎而出的新銳，如今已成為受人敬重的評審委員；其中更有 8 位藝術家兩度榮獲大墩獎，另有 1 位藝術家寫下橫跨不同類別、三度奪獎的傲人成就，象徵創作道路的堅持與淬鍊，也是「大墩美展」作為藝術人才搖籃的最佳證明。

「大墩美展30年．巨匠名作特展」開幕式大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

文化局也分享，台中國際級文化地標「綠美圖」即將於 12 月 13 日正式開館啟用，這座結合美術館與圖書館的全新文化場館，將為藝術家、市民與展演界提供更寬廣、多層次的文化交流空間。綠美圖的啟用，將與大墩美展累積的深厚底蘊相互輝映，使台中文化能量再升級，迎向更具國際視野的文化新紀元。

「大墩美展30年．巨匠名作特展」自即日起至 12 月 17 日於大墩文化中心展出。市府誠摯邀請全國熱愛藝術的朋友走入由三十年歲月鋪展而成的藝術時光廊道，近距離感受巨匠名作的文化厚度與創作光芒，共同見證台中藝術家的傑出成就。展覽資訊可至大墩美展官方網站查詢。