大多來自中國！她「曬1冬天神物」也有台灣製 全場讚爆：價格超級親民

生活中心／黃依婷報導

原PO分享台灣製造的凡士林，且一瓶只要49元。（圖／翻攝自屏東縣南州地區農會官網）

凡士林能鎖住水分、形成保護膜，減少肌膚乾裂與刺激，常用於保濕、修護乾燥肌膚與輕微傷口，是不少人冬天必備的好物。然而，就有一名網友分享，過去她在選購凡士林時，發現產地大多都是來自中國，直到近日她才驚覺農會竟然有販售「台灣製造的凡士林」，且一瓶只要49元。

一名女網友在Threads發文，開頭就忍不住稱讚「台灣有農會真的好讚」，台灣自己也有製造冬季的好幫手凡士林，且還是蓮霧花萃，當時她在台南善化農會超市買了一瓶，產地則是屏東縣南州地區農會出品的，一瓶只要49元，一般超市賣的凡士林都是產地中國。

貼文曝光，引來網友留言，「太感謝你的分享！最近也是在看凡士林，小罐都是中國製，大罐的是美國製，但對我來說真的太大罐，有台灣製真棒」、「農會真的越來越強了，聽說保濕度超強而且味道很清新，重點是價格超級親民」、「讚喔～台灣製造最棒了」。

也有網友分享，「我之前去宜蘭冬山鄉農會，買過柚香精油凡士林，好愛」、「我覺得農會的產品都實力堅強，現在出遊有機會都想去農會逛逛」、「去拜訪全省各鄉鎮每一個農會，都有特產」、「農會裡頭真的有很多很棒的東西」、「之前偶然用過洗手乳還蠻喜歡她的味道的」、「南州蓮霧洗手乳也很好用」。

