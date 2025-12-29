大多來自中國！她「曬1冬天神物」也有台灣製 全場讚爆：價格超級親民
生活中心／黃依婷報導
凡士林能鎖住水分、形成保護膜，減少肌膚乾裂與刺激，常用於保濕、修護乾燥肌膚與輕微傷口，是不少人冬天必備的好物。然而，就有一名網友分享，過去她在選購凡士林時，發現產地大多都是來自中國，直到近日她才驚覺農會竟然有販售「台灣製造的凡士林」，且一瓶只要49元。
一名女網友在Threads發文，開頭就忍不住稱讚「台灣有農會真的好讚」，台灣自己也有製造冬季的好幫手凡士林，且還是蓮霧花萃，當時她在台南善化農會超市買了一瓶，產地則是屏東縣南州地區農會出品的，一瓶只要49元，一般超市賣的凡士林都是產地中國。
貼文曝光，引來網友留言，「太感謝你的分享！最近也是在看凡士林，小罐都是中國製，大罐的是美國製，但對我來說真的太大罐，有台灣製真棒」、「農會真的越來越強了，聽說保濕度超強而且味道很清新，重點是價格超級親民」、「讚喔～台灣製造最棒了」。
也有網友分享，「我之前去宜蘭冬山鄉農會，買過柚香精油凡士林，好愛」、「我覺得農會的產品都實力堅強，現在出遊有機會都想去農會逛逛」、「去拜訪全省各鄉鎮每一個農會，都有特產」、「農會裡頭真的有很多很棒的東西」、「之前偶然用過洗手乳還蠻喜歡她的味道的」、「南州蓮霧洗手乳也很好用」。
更多三立新聞網報導
快把握升級跳板！4生肖2026遇「太歲星」 有望翻轉劣勢
元旦起氣溫溜滑梯！1月有機會「連2波寒流」時間曝光
鄭麗文控賴清德挑釁中共！王婉諭嘆敵我不分：只看到失格的在野黨主席
元旦冷空氣「有機會標寒流等級」？專家全說了：先濕後乾
其他人也在看
王月昏迷緊急開顱！兒簽放棄急救同意書…將再動刀「淚揭最大遺願」
60歲資深藝人王月逾1個月未更新社群動態，今（29）日首度公開原因，透露上月26日在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，足見情況危急。而她在加護病房昏迷5天後順利甦醒，隨後轉回一般病房，如今病榻照也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制
[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。 國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。 作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。 對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」
前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
CPB》厦門海豚追加兩位前中職球員 陳育軒棄投從打、鄭鎧文第3棒
目標2年後要成立職棒的中國城市棒球聯賽(CPB)，今、明兩天舉行熱身賽，晚上6點半由厦門海豚對上深圳藍襪。其中厦門海豚公布的先發名單，第2棒中外野手陳育軒、第3棒左外野手鄭鎧文都是曾效力中華職棒，先前公布的球員名單並沒有他們兩人，直到今天熱身賽先發打線才出現他們的名字，這使得台灣球員加入CPB又增加人數。TSNA ・ 3 小時前 ・ 發起對話
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 發起對話
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
2026賺大錢！觀音開示「4生肖」財運旺 貴人運加持超好運
2026年市丙午馬年，彰化埔鹽紫竹觀音宮提醒，2026年將迎來「赤馬紅羊劫」的罕見天象，廟方日前發文分享，明年整體運勢走向為「主動者有機會，但衝動者易付出代價」，各生肖宜掌握節奏，同時點名「虎、狗、羊、豬」4生肖財運旺，可以把握機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
2千萬也挽回不了！男因「這惡習」退休隔天收到1封信 慘變獨居老人
許多人以為只要退休金準備充足，就能安穩享受晚年生活，卻往往忽略人生中突如其來的變數，最終演變成「期待越高、失落越深」的結局。日本一名60歲的前企業高管，正是最真實的例子。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
詭異！兩地機場秤行李重量差10kg 旅客多付2千元超重費喊怪
跨年將至，不少民眾選擇出國玩，不過卻有民眾在網路上控訴，自己在家中秤行李，才11多公斤，但到了機場卻變成22公斤，因此多付了兩千多塊超重費，下飛機後再次測試，重量又變回12公斤，讓民眾覺得很奇怪，對此，機場人員表示，如果有疑慮，可以詢問人員是否能重新歸零測量。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
批賴邪路狂奔！中共圍台軍演 國台辦回應了
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區29日突然宣布針對台灣周遭五處海空域實施「正義使命-2025」演習。中國國台辦表示，批評賴清德當局在邪路上狂奔，指解放軍軍事行動是對台獨分裂勢力和外部干涉勢...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 發起對話
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國大陸「瑞幸咖啡」登台 路易莎董座黃銘賢：台灣市場會讓他們「非常辛苦」
被譽為「星巴克殺手」的中國大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee） 傳出12月登台、店址選在台北南京東路三段，引發市場高度關注。對此，台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡（2758） 董事長黃銘賢今（29）日首度親自回應，直言瑞幸所採行的商業模式，其實是「台灣20年前走過的路」，而台灣市場的競爭結構，將讓瑞幸在台發展「非常辛苦」。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前 ・ 發起對話