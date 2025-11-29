大多玩家只將《數碼寶貝物語 時空異客》當一輪神作？上市一個月後最高玩家同上數大跌超過90%！

萬代南夢宮旗下的《數碼寶貝物語 時空異客》上月推出之後迅速獲得了「極度好評」評價，在 Steam 上也創下超過 8.4 萬人同時在線的紀錄。不過，在 10 月份掀起玩家之間的風潮之後，進入 11 月以來 Steam 的玩家同上卻光速下跌，直到現在同上玩家峰值已經只剩下最高 7500 人左右了，下跌幅度突破 90 %，顯見絕大多數玩家只將《數碼寶貝物語 時空異客》當成一輪神作。

(Credit: Media.Vision Inc.)

根據第三方統計網站 SteamDB 的數據顯示，《數碼寶貝物語 時空異客》在 10 月 3 日推出之後迅速掀起了全球玩家間的風潮，Steam 版本的同上玩家最高峰來到 84,458 人。不過，在 11 月 3 號這個數字下降到 18,582 人之後就一路下探，到了 11 月底現在的每天同上玩家最高峰在 4000~8000 人之間徘徊。

而這或許是因為，《數碼寶貝物語 時空異客》是一款單人 JRPG 遊戲，讓絕大多數玩家在完整體驗劇情通關遊戲後，就沒有動力回到遊戲之中繼續冒險了，並且與遊戲本體不同的是，《數碼寶貝物語 時空異客》的季票目前評價僅為「褒貶不一」，因此可能是個警訊，代表玩家們並不滿意季票目前提供的內容。因此，《數碼寶貝物語 時空異客》該如何吸引玩家重回遊戲，就得要看看他們後續推出的 DLC 內容能不能讓大家買單了。