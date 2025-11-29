大夜偷吃泡麵+拿菸不付錢 台南超商店員被監視器抓包判刑4月
台南市某超商鄭姓店員2024年8月值班時，利用職務之便拿走店內香菸 1 包、拿鐵 1 杯及蔥燒牛肉泡麵 1 碗，合計 243 元，卻未付款。店長事後盤點發現貨品短少，調閱監視器後才驚覺竟是自家店員所為，遂報警提告。台南地方法院依業務侵占罪判處鄭男有期徒刑 4 月，得易科罰金 12 萬元，全案仍可上訴。
據判決書描述，鄭男在統一超商大通門市擔任店員。2024 年 8 月 26 日凌晨，他利用深夜無人時段，在短短 2 小時內取走店內香菸、拿鐵，並在店內吃完一碗蔥燒牛肉風味泡麵，全程未結帳。
店長清點時發現商品短少，調閱錄影才驚覺是自家店員所為。鄭男到案後坦承犯行，並供稱過去因沒錢也曾拿過店內商品，當時已被店長警告，沒想到隔一段時間後竟又故態復萌。
台南地院認為，鄭男身為店員在值班期間本應善盡保管責任，卻利用職務機會侵占店家財物，構成業務侵占罪。雖然侵占金額僅 243 元，且事後也從薪水中扣除，與業務侵占罪最低法定刑度6個月徒刑相比顯屬情輕法重，法院因此依刑法第59條減輕其刑。最終判有期徒刑 4 月，得易科罰金 12 萬元。
