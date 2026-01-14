大大寬頻股東陣容有夠華麗 中華電、國泰蔡家、呂芳銘、練台生、杜俊雄都來插旗！

大大寬頻即將興櫃，其股東陣容相當華麗，產業大咖已先插旗表態。（示意圖，翻攝自Pixabay）

大大寬頻即將於明（15）日舉行興櫃法人說明會，攤開這家資本額6億元的公司介紹，看到的股東陣容卻是意外的華麗繽紛，不僅有著過去像是競爭關係的中華電信入股，還有國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下投資公司宏志實業、復華投信董事長杜俊雄所持有的高一投資、鴻海前副總裁呂芳銘所成立的悅視界，以及年代董事長練台生的年代網際事業公司，讓大大寬頻還未正式興櫃就獲得關注，而大大寬頻董事長張銘志也設下目標，規劃興櫃後半年就申請上市，並持續擴大服務區域。

寬頻網路已成為有線電視產業突破重圍的發展利器，大大寬頻就是一例，甚至已經成為其他有線電視業者觀察的轉型指標。

不過，為了成為產業轉型先鋒，大大寬頻可是先花了10年、砸下新台幣30億元做足光纖到府（Fiber to the Home，FTTH）的功夫，才打造出現在的營運及服務架構。

先前中華電信董事長簡志誠接受本刊專訪時便曾提及，寬頻網路業者間已不是單純的競爭關係，他形容「已演變為三國，未來都有合縱連橫的可能性。」

當時簡志誠所言，就實現在眼前的大大寬頻股東結構中，中華電信持有大大寬頻8%的股份，「對中華電信來說不是巨大投資，但卻是非常重要且具產業意義的的一步棋！」業內人士認真分析，代表中華電信也認可大大寬頻的表現，也有借重之意。

張銘志則是說明，大大寬頻與中華電信的合作，不僅是資源、資金的互補合作，更是對台灣數位基礎建設的前瞻性布局，以更具規模與效率的方式實現合作，在推動業務成長、優化財務收入以及拓展新興業務上都有效益。

除了中華電信、練台生等業內大咖之外，外界更是好奇為何隸屬金融業的國泰蔡家也關注大大寬頻，張銘志則是笑著回應「好公司大家都想投資」。

不過，這也說明了，即便不是業內大咖也都嗅到，未來發展沒有寬頻網路的確不行，不管是財務投資操作還是為未來業務合作先埋下基礎，都是可行之道。

展望未來，張銘志強調，會持續以本業出發，透過投資或是收購中小型獨立業者來擴大經營區域，同時，也找尋合適的中小型資料中心業者進行投資，持續強化大大寬頻的業務領域。

當然，隨著業務領域擴增下，大大寬頻更是期待，所適用的投資本益比也將隨之拉高，投資價值與產業價值也能扶搖直上。

