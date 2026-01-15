大大寬頻1/21登錄興櫃 中華電信策略投資

（中央社記者趙敏雅台北15日電）有線電視業者大豐電子公司大大寬頻預計21日登錄興櫃，除了大股東大豐電，中華電信也持股8%。大大寬頻董事長張銘志今天表示，大大寬頻與中華電信的合作，不僅是資源互補，更是對台灣數位基礎建設前瞻性布局，盼同步實現市場份額成長、財務收入優化、新興業務拓展等3大目標。

大大寬頻今天舉行興櫃前法人說明會，張銘志表示，大大寬頻實收資本額新台幣6億元，目前股權結構中，大豐有線電視持股60.2%、中華電信持股8%、策略投資人及券商團持股9.5%、員工及大豐原股東持股22.3%。

張銘志指出，這次結盟具備極高的資源互補性，中華電信提供強大的骨幹網路（Backbone）、雲端資源與5G頻譜優勢；大大寬頻則憑藉靈活的經營韌性，負責用戶端的「最後一哩路」、品牌服務體驗與數位加值，實現行動加固網的無縫連網體驗。

張銘志表示，不同於傳統業者受限於光電混合同軸電纜（HFC）的架構缺陷，大大寬頻具備100%FTTH（光纖到戶）的架構優勢，10G-PON技術架構可提供極高速的對稱頻寬，在人工智慧（AI）運算、超高畫質影音及智慧家庭需求增加之際，大大寬頻的FTTH光纖網路成為不可或缺的基礎建設。

張銘志說明，透過與中華電信的優質骨幹網路整合，大寬頻更能為資料中心（IDC）與企業專網提供高速、穩定、大頻寬的連線服務。

張銘志提到，大大寬頻自有戶數目前已達18.4萬戶，2020年至2024年戶數增長超過雙位數，營收規模隨用戶數穩定擴張。

營運表現方面，張銘志解釋，2023年至2024年，營業收入由7.1億元成長至8.3億元，年成長率達 17.4%。2025年上半年營收已達4.5億元，較去年同期成長12.2%。2024年及2025年上半年稅後盈餘分別達2.30億元及1.25億元。

張銘志強調，在數位通訊產業進入AI Web3.0新應用革命之際，大大寬頻與中華電信的策略合作不僅只是股權投資，更是雙方共同布局未來產業版圖的具體行動，攜手面對AI時代電信及寬頻產業的變革與挑戰。（編輯：張若瑤）1150115