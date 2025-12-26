大大數位基金會捐贈百萬予竹縣 助竹縣文化永續發展

竹縣長楊文科（左）頒發感謝狀予大大數位基金會榮譽董事長李大維，感謝為新竹縣的文化扎根貢獻心力。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為推動地方文化傳承並強化藝文推廣動能，大大數位基金會捐贈一百萬元予新竹縣文化基金會，新竹縣長楊文科特別頒發感謝狀予大大數位基金會榮譽董事長李大維，感謝企業伸出援手，共同為新竹縣的文化扎根貢獻心力 。

楊文科說，文化基金會長期致力發揚客家文化，範疇涵蓋吳濁流文學獎、客家戲曲、八音、三角採茶戲、山歌及書法藝術等多元領域。他特別感謝榮譽董事長李大維對新竹縣發展的關心，這筆百萬元經費將成為推動文化傳承重要基石，讓藝術文化能更深入每位鄉親的心中。

楊文科強調，透過這種「公私協力」的精神，能更有效地整合社會資源，共同打造充滿文化底蘊的韌性城市。文化基金會未來也將持續秉持初衷，落實經費運用，讓新竹縣文化持續綻放光芒。

榮譽董事長李大維說，感謝楊縣長這幾年卓越領導下，讓新竹縣持續蓬勃發展，他也看到新竹縣文化基金會為地方文創耕耘，令他感動，所以這次大大數位基金會在董事長戴永輝領導下決定捐贈一百萬元給文化基金會，讓縣民生活美學更加美好。

新竹縣文化基金會執行長暨縣府文化局長朱淑敏表示，該筆善款將挹注本會各項文化計畫執行，協助深化文化扎根、促進多元族群交流，並強化地方文化能量，也能讓更多偏鄉鄉親一起悠遊在藝術世界裡，期待更多企業參與公益，展現公私協力精神，為新竹縣文化永續發展注入穩定動能。