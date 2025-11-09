「大天使」守護學齡前幼兒 專責醫師制度擴大至６歲

目前針對0至3歲幼兒的專責醫師制度將擴大至6歲，衛福部長石崇良今天受訪表示，這個概念是讓「大天使」陪伴學齡前幼兒獲得完整照護，預估將嘉惠約100萬名小朋友。這項政策擴展旨在強化兒童健康照護體系，但具體上路日期尚未確定。

針對0至3歲幼兒的專責醫師制度將擴大至6歲，衛福部長石崇良今天受訪表示，這個概念是讓「大天使」陪伴學齡前幼兒獲得完整照護。（圖／Photo AC）

石崇良今天表示，現行專責醫師制度主要針對0至3歲幼兒，從出生開始媒合健檢、預防保健及塗氟等服務，提供全人整合性照護，目前覆蓋率約達65%。隨著這些幼兒逐漸成長，衛福部決定將服務範圍「往後」延伸至學齡前的6歲兒童，待孩童進入小學後，將由教育體系接手支持。

專責醫師制度類似於成人的家庭醫師概念，但重點有所不同。石崇良指出，成人家庭醫師多著重於慢性病管理，而幼兒專責醫師則著重於健康習慣養成。他強調，「健康台灣不是只有健保，還有運動、營養、衛教」，同時為避免兒童健康改善導致兒科醫師收入減少，將導入價值支付（value-based）機制，採包裹式支付取代論量計酬。

幼兒專責醫師制度主要提供疫苗注射、篩檢及兒童發展評估等服務，不僅能及早發現發展遲緩兒童，還可辨識疏忽照顧或受虐的幼兒。（示意圖／Pixabay）

衛福部在前部長薛瑞元任內推動的幼兒專責醫師制度，主要提供疫苗注射、篩檢及兒童發展評估等服務，不僅能及早發現發展遲緩兒童，還可辨識疏忽照顧或受虐的幼兒，及時通報社會安全網，落實「0至3歲幫你一起顧」的政策目標。此次擴大至6歲的政策變革，細節仍在討論中，石崇良粗估，以每個年齡層約20萬人計算，6個年齡層總計約有100多萬名幼兒將受惠。

